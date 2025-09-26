Nagy Feró az Otthon Start programról: „Nekem egy szakadt Zsiga volt az első pecóm”

Persze Nagy Feró félig viccel, amikor azt mondja, hogy az első otthona egy szakadt Zsiga, vagyis Zsiguli volt, te tényleg csak félig. A legendás rockert a szeptember 1-jével elindult Otthon Start programról, vagyis a 3 százalékos hitelről kérdeztük, amit az első lakásukra vágyó magyar állampolgárok vehetnek fel a magyar kormány jóvoltából. Feró persze azonnal a múltba révedt és felidézte fiatal felnőtt éveit, amikor mindennél jobban szeretett volna egy saját legénylakást.

Nagy Ferónak nagy segítség lett volna az Otthon Start program fiatalként (Fotó: Mediaworks-archív)

Nagy Ferónak fiatalon jól jött volna az Otthon Start program

„Hogy őszinte legyek, amikor Orbán Viktor miniszterelnök úr bejelentette az Otthon Start programot, és meghallottam, hogy az első lakásuk vásárlására készülők fix három százalékos lakáshitelt igényelhetnek, kicsit irigy lettem. Persze, persze… Én egy nagyon szép házban élhetek a családommal, de visszagondoltam a 70-es évek végére, amikor egy szép napon nekiültem és kiszámoltam, mennyi pénzre is lenne szükségem ahhoz, hogy beleugorjak egy öröklakásba.”

Megláttam az összeget és arra jutottam, hogy nekem bizony a büdös életben nem lesz, még egy saját fáskamrám sem, nemhogy saját otthonom”

– kezdte a Borsnak Nagy Feró, aki akkoriban nem is ábrándozhatott olyan lehetőségről, amit most Magyarország kormánya kínál az Otthon Start program keretein belül. „Fiatal voltam és bohó, no meg szerettem csajozni. De nem volt hová vigyem a hölgyeket, vagyis az aktuális barátnőmet, így végül egy szakadt Zsiga lett a pecóm. Igen, szó szerint egy Zsiguliban éltem a szerelmi életemet. Nem volt rossz, de azért jobban örültem volna egy Otthon Start programnak” – nevetett a Beatrice frontembere.

Az Otthon Start program hatalmas lehetőséget kínál az első lakásukra vágyóknak (Fotó: Designer Ujma)

„Ami anno az én gondom volt, az egy generációkon átívelő probléma”

Nagy Ferót persze nem kárpótolja a fix kamatozású, 3 százalékos lakáshitel, hiszen annak feltételeit nem a rocklegendákra szabták, de így is biztos benne, hogy minden fiatalnak ajánlani fogja jártában-keltében. „Ami anno az én gondom volt, az egy generációkon átívelő probléma.”

Hiszen a fiatal srácok ma is csajoznak, és hát mégis csak jobb lehet a saját pecójukba áthívni a barátnőjüket vagy leendő barátnőjüket, mint egy drága és kicsi albérletbe.

„Szóval innen is javaslom mindenkinek, aki első lakásról álmodik, hogy használják ki az Otthon Start program kínálta lehetőséget. És a koncertjeimen is el fogom mondani, bár nem hiszem, hogy van bárki, aki ne hallott volna róla” – tette hozzá Nagy Feró.



