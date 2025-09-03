Budapesten is lehet lakást venni a 3%-os hitellel, konkrét példákat is mutatunk

A 3%-os hitel, vagyis az Otthon Start Program egyedülálló lehetőséget kínál azoknak, akik saját lakásba szeretnének költözni. Egy 50 millió forintos, 25 évre felvett hitel esetében a havi törlesztőrészlet mindössze 237 105 forint , ez alacsonyabb, mint a legtöbb hasonló méretű budapesti lakás bérleti díja.

A 3%-os hitel Budapesten is jó lehetőség / Fotó: Hegedűs Márta

Ha rendelkezünk 10 millió forint önerővel, akkor 60 millió forintos ingatlant vásárolhatunk. Így a havi kiadás nem más tulajdonát gyarapítja, hanem a saját vagyonunkat, amit később akár a gyerekeink is örökölhetnek.

A közszolgálatban dolgozók további kedvezményt is kapnak: évi 1 millió forint otthontámogatás jár nekik, ami jelentősen csökkentheti a terheket.

Az elmúlt években több kormányzati program, például a CSOK vagy a Babaváró hitel segítette a családokat az otthonteremtésben. Az Otthon Start azonban ennél is szélesebb kör számára nyit lehetőséget: azok is igénybe vehetik, akik nem terveznek gyermeket, így nincs kötelező feltétel a hitel mögött.

Bár gyakran rémisztgetnek azzal baloldali politikusok és aktivisták, hogy a program „Budapesten úgysem működik”, ez nem igaz. A kerületek egy részében ma is találni olyan ingatlanokat, amelyek megfelelnek a program feltételeinek és beleférnek a keretösszegbe.

Persze, vannak. Kevesebb ugyan, mint vidéken, de vannak a kínálatban olyan ingatlanok, amelyek megfelelnek az Otthon Start kritériumainak

- mondta el a Metropolnak Panek József, az Ingatlanbazár szakértője.

Az oldalon nagyon sok ilyen hirdetés van, sok eladó is így lőtte be az árat, hogy ezzel a 3 százalékos hitellel eladható legyen és negyon sok olyan ingatlan van a kínálatunkban most, ami 49,9 millió.

Hozzátette: nagyon vadásszák a budapesti ingatlanokat. Megtudtuk: az ingatlanirodák is nagyon keresik az olyan ingatlanokat, amik felkerülhetnek és nem kell vele semmit trükközni. A szakértő szerint ez a kínálat nőni fog, elseje után több lesz a piacon az Otthon Start program kritériumainak megfelelő ingatlan, ugyanis az eladók is kivárnak.

Az Ingatlanbazár kínálatában több ezer ilyen lakás van. A következőkben konkrét példákat is bemutatunk, amiket még a szeptemberi rajt előtt gyűjtöttünk össze, de arra felhívjuk a figyelmet, hogy könnyen lehet, mire ezt a cikket olvassák, a hirdetések egy része eltűnik, mert tulajdonost cserélt az adott ingatlan.