Budapesten is lehet lakást venni a 3%-os hitellel, konkrét példákat is mutatunk

- Megkezdődött a visszaszámlálás: Indul az OTTHON START!
- Otthon Start program: újabb fontos információk érkeztek
- Hoppá! Egyes ingatlanok ára várhatóan csökken az Otthon Start program miatt
- Már csak egy hét és indul az Otthon Start program!
Szeptember 1-jén, vagyis ma indul az Otthon Start Program, ilyen lehetőség még soha nem volt. A 3%-os hitellel lakást venni Budapesten is lehetséges.
A 3%-os hitel, vagyis az Otthon Start Program egyedülálló lehetőséget kínál azoknak, akik saját lakásba szeretnének költözni. Egy 50 millió forintos, 25 évre felvett hitel esetében a havi törlesztőrészlet mindössze 237 105 forint , ez alacsonyabb, mint a legtöbb hasonló méretű budapesti lakás bérleti díja.
Ha rendelkezünk 10 millió forint önerővel, akkor 60 millió forintos ingatlant vásárolhatunk. Így a havi kiadás nem más tulajdonát gyarapítja, hanem a saját vagyonunkat, amit később akár a gyerekeink is örökölhetnek.
A közszolgálatban dolgozók további kedvezményt is kapnak: évi 1 millió forint otthontámogatás jár nekik, ami jelentősen csökkentheti a terheket.
Az elmúlt években több kormányzati program, például a CSOK vagy a Babaváró hitel segítette a családokat az otthonteremtésben. Az Otthon Start azonban ennél is szélesebb kör számára nyit lehetőséget: azok is igénybe vehetik, akik nem terveznek gyermeket, így nincs kötelező feltétel a hitel mögött.
Bár gyakran rémisztgetnek azzal baloldali politikusok és aktivisták, hogy a program „Budapesten úgysem működik”, ez nem igaz. A kerületek egy részében ma is találni olyan ingatlanokat, amelyek megfelelnek a program feltételeinek és beleférnek a keretösszegbe.
Persze, vannak. Kevesebb ugyan, mint vidéken, de vannak a kínálatban olyan ingatlanok, amelyek megfelelnek az Otthon Start kritériumainak
- mondta el a Metropolnak Panek József, az Ingatlanbazár szakértője.
Az oldalon nagyon sok ilyen hirdetés van, sok eladó is így lőtte be az árat, hogy ezzel a 3 százalékos hitellel eladható legyen és negyon sok olyan ingatlan van a kínálatunkban most, ami 49,9 millió.
Hozzátette: nagyon vadásszák a budapesti ingatlanokat. Megtudtuk: az ingatlanirodák is nagyon keresik az olyan ingatlanokat, amik felkerülhetnek és nem kell vele semmit trükközni. A szakértő szerint ez a kínálat nőni fog, elseje után több lesz a piacon az Otthon Start program kritériumainak megfelelő ingatlan, ugyanis az eladók is kivárnak.
Az Ingatlanbazár kínálatában több ezer ilyen lakás van. A következőkben konkrét példákat is bemutatunk, amiket még a szeptemberi rajt előtt gyűjtöttünk össze, de arra felhívjuk a figyelmet, hogy könnyen lehet, mire ezt a cikket olvassák, a hirdetések egy része eltűnik, mert tulajdonost cserélt az adott ingatlan.
Ez a panellakás például Csepel belvárosában van. A 2 szobás lakás minden kritériumnak megfelel: kevesebb, mint 100 millió forint, pontosan 59 900 000 forint és a négyzetméter ár is jóval a 1,5 milliós limit alatt van.
Soroksáron is van hasonló áron egy 58 négyzetméteres lakás eladó. Ennek az ára is 100 millió forint alatt van, 69 990 000 és a négyzetméter ár is bőven belefér a 1,5 millióba. Ráadásul ez új építésű és fás környeztben van.
De még a belvárosban is találni a kritériumoknak megfelelő lakást. Ez a 62 négyzetméteres lakás a Nagykörúton van. A lakás két szobából áll, melyek utcai kilátással rendelkeznek. A környék forgalmas, így minden szükséges infrastruktúra könnyen elérhető. Ideális választás lehet azok számára, akik szeretik a városi élet nyüzsgését. Természetesen is megfelel minden kritériumnak, az ára 76 millió forint és a 1, 5 millió forintos négyzetméter árba is bőven belefér.
Ez csak néhány kiragadott példa, de rengeteg hirdetés megfelel a feltételeknek. Ne higgyjünk az Otthon Start Program kritizálóinak, az álhíreknek, győzödjünk meg magunk a kínálatróül vagy kérjük ingatlanos segítségét.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.