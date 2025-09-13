„Mintha rajzolták volna, olyan gyönyörűséges” – Mesés fotókon Kulcsár Edina kislánya

Lassan két és fél éves lesz Amara, Kulcsár Edina és Varga Márk, azaz G.w.M kislánya. Az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina büszkén mutatta meg az anya-lánya fotózás gyöngyszemeit az Instagram-oldalán. A kiválogatott négy felvételhez ezt írta Edina: „Amara. Itt van még pár kép a múltkori fotósorozatból! (Egyébként ezek a személyes kedvenceim!)”.

Kulcsár Edina Insta-oldalát beborították a dicsőrő hozzászólások

A felvételeket látva valóságos kommentcunami lepte el G.w.M feleségének közösségi oldalát. A rajongók nem győzték dicsérni a tündéri kislányt és persze az anyukáját! Íme néhány a rengeteg hozzászólás közül:

„Ez a kislány, mintha rajzolták volna, olyan gyönyörűséges!”

„Gyönyörű kislány! Anyuka nyomdokaiba fog lépni, világ szépe lesz, az biztos!”

„Milyen szép kislány. Szerintem modell lesz, olyan különleges arca van!”

„Ilyen gyönyörű kislányt még soha nem láttam!”

„Remélem, nem veszed sértésnek, de Csutival és Márkkal is nagyon jó munkát végeztetek, mert mindegyik gyermeketek gyönyörű!”

„Apukának gatyát felkötni. Lesz dolga rendesen. Gyönyörű kislány.”

„Ez a kislány gyönyörű! Bár az anyukája is az.”

