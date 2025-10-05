Döbbenetes: titkos hálózat segíti a szökött baltás gyilkost - akár rendőr is lehet közöttük

Július óta folyik a hajtóvadászat az ellen a román baltás gyilkos ellen, aki brutális kegyetlenséggel végezte ki volt barátnőjét. Emil Gânj július 8-án rontott rá a 24 éves Gy. Andára, akit először egy baltával kivégzett, majd rágyújtotta a házat. A férfi ezután elmenekült és dacára a nyomában loholó, közel 800 fős keresőcsapatnak, azóta sem akadtak a nyomára.

A baltás gyilkost titkos hálózat segítheti a szökésben. Rendőr is lehet közöttük Fotó: rendőrség

Titkos hálózat segítheti a baltás gyilkost

A helyi hatóságok szerint Gânjnak nem véletlenül sikerült nyomtalanul eltűnnie: korábban speciális katonai kiképzést kapott, emellett valószínűleg jó ideje készült a gyilkosságra és a menekülésre is. A román hatóságok szerint nem csak az útvonalát tervezhette meg előre, de az útra kiporciózott és elrejtett élelmiszercsomagokkal és több tucat eldobható mobiltelefonnal is készült. Sokak szerint az is nehezíti a keresést, hogy a férfi vélhetően nem a föld felszínén halad: föld alatti rejtekhelyeken és pincékben húzhatja meg magát, napközben pedig világháborús alagútrendszereken keresztül megy előre.

A veszélyes baltás gyilkos miatt már Magyarországon is riadót fújtak, nem kizárt ugyanis az sem, hogy a férfi már elhagyta Romániát és akár hazánkba is szökhetett.

Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség a képen látható veszélyes bűnöző megtalálására, aki a gyanú szerint kegyetlenül megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat, a romániai Mezőméhesen. A férfi hollétéről egyelőre nincs információ, de a magyar és a román hatóságok is a kézre kerítésén dolgoznak

– közölte akkor a magyar rendőrség. Időközben nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene és első helyen áll az Europol körözési listáján, emellett pedig egy 5000 eurós, azaz majdnem kétmilliós vérdíjat is kitűztek rá. Nem ok nélkül félnek tőle ennyire: a férfi már korábban is több alkalommal szembe került a törvénnyel. Először egy 13 éves kislánnyal folytatott szexuális viszony miatt fogták el, nem sokkal később pedig gyilkosság miatt került a rácsok mögé. Innen azonban gyanúsan korán, a kiszabott 15 és fél év helyett mindössze 9 év múltán szabadult. Nem csoda, hogy sokan ferde szemmel néznek az elnéző bánásmódra, ahogyan arra is, hogy a gyilkossági ügyben több érintettet sem sitteltek le. Többek közt azt a 19 éves fiatalt, Cosimint sem, aki akkoriban a helyi polgármester fia volt: a srác ellen akkor vádat sem emeltek. Csak tovább mélyíti a gyanút, hogy a férfi azóta rendőrként dolgozik és tagja annak a rendőrségi csoportnak, amely most a Gânj utáni hajtóvadászatot vezeti.