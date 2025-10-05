„Beleszerettem egy nőbe, aki még együtt él a hamarosan exférjével”

Egy neve elhallgatását kérő, New Jersey-ben élő férfi számolt be arról, hogy 11 hónappal ezelőtt megözvegyült. Mint elmondta, egy társkereső oldalon megismerkedett egy nővel, és azonnal megvolt köztük az összhang. Már több hónapja élvezik egymás társaságát, ugyanakkor távkapcsolatban élnek és a párkapcsolatukban akadnak bizonytalanságok.

A férfi nem tudja, folytassa-e ezt a párkapcsolatot - Fotó: Daniel Reche / Pexels (illusztráció)

Ő három órányira lakik tőlem. A társkeresőn azt írta, hogy két éve egyedülálló, de még mindig a közös házban lakik a férjével. Nemrég beadta a válókeresetet, de valószínű, hogy a válás véglegesítése még eltart egy ideig. Megkérdeztem tőle, miért nem költözik el addig is, hogy megóvja a lelki egészségét. Azt mondta, az pénzkidobás lenne.

— árulta el a férfi. Mint mondja, kiszemeltjének a férje érzelmileg bántalmazó, ezért azon tűnődik, vajon valóban el fogja-e hagyni őt valaha a nő.

A kapcsolatunk nem elégíti ki az igényeimet, és nem tudom, meddig tudok még várni egy olyan jövő ígéretére, ami talán sosem valósul meg. A gond az, hogy beleszerettem.

A férfi abban kér segítséget, hogyan tudná megvédeni a szívét és továbblépni egy olyan kapcsolat felé, ami valóban kielégítő számára. Hozzászokott már, hogy minden este valaki mellett fekszik le és az egyedüllét megviseli.

Párkapcsolati nehézség: merre tovább?

A nypost.com párkapcsolati szakértője kiemelte, hogy a férfi mindössze 11 hónapja özvegy, és úgy tűnik, egy olyan emberhez ragaszkodik, aki valójában nem elérhető.

Nem ismerem pontosan a nő házasságának körülményeit, de erős a gyanúm, hogy te sem tudsz minden részletet. Biztos vagy benne, hogy valóban beadta a válókeresetet?

— tette fel a kérdést. Mivel — ahogy ahogy a férfi is írja — ez a kapcsolat nem megfelelő, a szakember szerint itt az ideje lezárni, és keresni egy olyan nőt a környezetében, aki valóban szabad.