Hihetetlen! MI-generált kamu videóval verik át a játékosokat – a Szerencsejáték Zrt. figyelmeztetett a csalásra

A lottótársaság nevében terjesztett videó egy hamis alkalmazás letöltésére buzdítja a játékosokat. A Szerencsejáték Zrt. szerint a „Szerencse Klub” nevű hirdetés minden eleme megtévesztés.
Egy mesterséges intelligencia által generált videó terjedt el a közösségi médiában, amely a Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélve próbálja rávenni a játékosokat egy kamu alkalmazás letöltésére. A lottótársaság egy hivatalos közleményben hívta fel a figyelmet az átverésre, és mindenkit óvatosságra intett.
A lottótársaság közleménye szerint a „Szerencse Klub” néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik.
Az utóbbi időben már nemcsak a nemzeti lottótársaság nevét és logóját, hanem munkatársai arcképét is felhasználják
– áll a Szerencsejáték Zrt közleményében.
A mesterséges intelligenciával készített videó olyan mintha a Szerencsejáték Zrt. egy új kezdeményezéséről szólna. A felvételen a cég logója és arculati elemei is feltűnnek, sőt, a megtévesztés fokozására a Szerencsejáték Zrt.-nél dolgozó munkatársak (M. I. által generált) arcképét is felhasználják, vagy korábbi videórészleteket használnak.
A videó célja pedig az, hogy a nézőket rávegye egy mobilalkalmazás letöltésére és annak használatára
– írta a Szerencsejáték Zrt, amely azonban határozottan kijelentette: sem a videóhoz, sem a „Szerencse Klubhoz” nincs közük.
A közleményükben az szerepel, hogy az utóbbi időben a közösségi platformokon egyre szaporodnak az olyan weboldalak, applikációk és hirdetések, amelyek - visszaélnek a Szerencsejáték Zrt. cégnevével.
A vállalat közölte, hogy minden lehetséges jogi lépést megtesz a visszaélések megakadályozására.
A közleményben külön kiemelték, hogy a Szerencsejáték Zrt. kizárólag három hivatalos weboldalt üzemeltet:
Hivatalos mobilalkalmazásaik pedig az Okoslottó, a Tippmixpro és a Tippmix Radar.
A Szerencsejáték Zrt. arra kéri a játékosokat, hogy csak hivatalos forrásból származó tartalmaknak higgyenek, és legyenek gyanakvóak minden olyan hirdetéssel szemben, amely gyors nyereményt vagy exkluzív bónuszt ígér.
