Figyelmeztetést adott ki a Telekom: csaló SMS terjed a nevükben

Manapság, a modern technika korában sosem lehetünk elég óvatosak: elég egy véletlen kattintás, vagy meggondolatlanul kiadott adat, és máris oda minden pénzünk. A csalók gyakran visszaélnek a Magyar Telekom nevével is, a céljuk pedig az, hogy megszerezzék és felhasználják az ügyfelek személyes és bankkártya adatait. Nemrég például egy csaló SMS terjedt el, amelyben a lejáró Telekom pontjaikra figyelmeztetik az ügyfeleket, és egy linkre kattintva válthatnák be azokat.

Így élhetnek vissza a Telekom nevével / Fotó: Pixabay

Ne kattints rá a linkre! Könnyen áldozattá válhatsz, és a csalók komoly összegeket emelhetnek le a számládról

- hívta fel rá a figyelmet a VAOL, ahol az SMS-ről is megosztottak egy fotót. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a mellékelt link megtévesztő, ugyanis nagyon hasonlít a Telekom hivatalos weboldalára, de valójában egy hamis oldalra vezet. Ezen az oldalon a csalók megpróbálják megszerezni a Telekomos belépési adatatokat, sőt, akár a bankkártya adatokat is.

