A Telekom PlayIT Show 2024: Az év legnagyobb gamer élménye!

A Telekom PlayIT Show egyik kiemelkedő programja a LAN-party, ahol a résztvevők közvetlenül, egy hálózaton keresztül játszhatnak együtt Call of Duty Warzone játékkal. A LAN-party kifejezetten a gamer közösség számára készült, hiszen itt a játékosok személyesen is találkozhatnak egymással, ami egy igazi közösségi élményt nyújt. Az esemény a fiatalabb korosztály mellett a régi játékosok számára is fontos élményt kínál, hiszen az offline multiplayer élmény sokak számára a klasszikus gaming életérzést képviseli.

Igazi különlegességeket is kipróbálhatnak a látogatók, hiszen a Retro gaming sarokban C-64, Pong játékot és még sokféle igazi számítástechnikai érdekességet láthatnak.

Jegyvásárlás és Kedvezmények

A Telekom PlayIT Show-ra különböző jegykategóriák közül választhatnak a látogatók. A normál belépő 3.500 Ft-tól elérhető, ami számos programot és élményt magába foglal. Emellett családi jegy is elérhető 9.500 Ft-ért, amely akár 5 fő számára biztosít belépést, így az esemény minden korosztály számára elérhetővé válik. Az érdeklődők SZÉP kártyával is tudnak jegyet vásárolni.

Ne hagyd ki ezt a fantasztikus lehetőséget, és szerezd be jegyedet a Telekom PlayIT Show-ra még ma! Várunk téged is a Hungexpon, hogy együtt éljük át az év legnagyobb gamer élményét!