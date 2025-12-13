„Azt hittük, sportsérülés” – ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna a 13 éves fiú szülei

Micsoda fájdalom, micsoda veszteség! Elhunyt a mindössze 13 éves fiú, a herefordi Frank Cleal, akinek oszeoszarkóma, egy ritka csontrák okozta a halálát. Bár voltak tünetei a betegségének, a sántítására a szülei azt hitték, egy rögbimeccsen szerzett sérülés következménye, miután gyermeküknél korábban combhajlítóizom húzódást diagnosztizálták.

Eleinte az orvosok is csak egy sérülés miatti következménynek hitték a 13 éves fiú sántítását (Fotó: Pexels – Képünk iIllusztráció!)

Eleinte az orvosok is csak sérülésnek hitték a 13 éves fiú sántítását

Frank 2019 májusában kezdett el sántítani és végül júniusban diagnosztizálták nála a rákot. A hír sokkolta a családját, különösen annak tükrében, hogy gyermekük mindig is teljesen egészséges volt.

Az orvosok kérdeztek éjszakai izzadásról, fogyásról, de mindenre az volt a válasz, hogy nem

– emlékezett vissza a 46 éves édesanyja, Emma.

Rengeteg kemoterápiát kapott. Az első kör körülbelül három hónapig tartott. Láttuk, hogy nem zsugorodott a daganat, sőt, a másik lábában is megjelent egy apró elváltozás. Ezután másik kemoterápiára váltottak. Összesen körülbelül kilenc-tíz hónapig kapott kemót. A combcsontját fémprotézissel helyettesítették, a comb felső részétől egészen a sípcsontig. Újra meg kellett tanulnia járni.

Frank végül 2020 márciusában fejezte be a kemoterápiát, majd májusban a másik lábát is megoperálták, mert oda is átterjedt a betegség. 2020 novemberében kiújult a rák – ezúttal a tüdejében. Tüdőműtétre volt szükség. 2021 februárjában újra megvizsgálták, s megállapították, hogy gyógyíthatatlan.

A daganatok nagyon elszaporodtak a tüdejében. Rengeteg mindent csináltunk vele. Repülők, helikopterek, fegyverek, rendőrautók. Rövid idő volt, de élvezte

– emlékezett vissza a kisfiú édesanyja. Emma, aki fia kálváriája révén szembesült vele, hogy nyilvánvaló tünetek nélkül is lehet baj, elmondta: szeretné, ha a történetükből más szülők tanulnának.

Ez borzalmas, a világ legrosszabb dolga. Ha bizonytalan vagy, bízz az ösztöneidben, és menj orvoshoz! Kérlek, olvassatok a gyermekkori rák jeleiről. A tudás hatalom. Soha nem társítottam volna a sántítást a rákkal, de ha tudtam volna, hogy egy megmagyarázhatatlan tünet akár rák is lehet, sokkal hamarabb rohantam volna vele orvoshoz!

– idézte a fiát elvesztő édesanya szavait a Mirror.