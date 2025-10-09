Rengeteg a sérült, törött bordával nyert kupát a Fradi sztárja

Drámai meccsen lett újra Európa legjobbja a Ferencváros vízilabdacsapata. A Fradi–Recco-meccs az utolsó pillanatokban dőlt el, a 15-14-es siker során volt, aki törött bordával játszott a medencében.

A Fradi–Recco-meccsen egy góllal nyert a BL-győztes magyar bajnok (Fotó: Dömötör Csaba)

Nyéki Balázs vezetőedző a Metropolnak elmondta, öt sérült játékosa közül ketten nem játszhattak, további három pólósa injekcióval szerepelt az Európai Szuperkupa-meccsen.

A görög Sztirianosz Argiropulosz bordatöréssel vállalta a küzdelmet, a szerb Dusan Mandics vállsérüléssel, Manhercz Krisztián pedig hátfájdalmakkal küszködik. Görög klasszisunk 2-3 hétig harcképtelen, Mandics gyógyterapeuták kezelésére szorul, minimum két hónap kihagyás után térhet vissza, Manherczre huzamos injekciókúra vár. Hiányukban a folytatás nehezebb lesz, de esély nyílik arra, hogy fiataljaink hangsúlyosabb szerephez jussanak

– mondta Nyéki, majd hozzátette: újabb Grand Slam a céljuk. A Szuperkupa már ismét vitrinben, a BL-ben és a magyar bajnokságban szintén az első hely a célkitűzésük.

Öröm számomra, hogy világbajnok kapusunk, Vogel Soma immár teljesen egészséges, mert jelenléte meghatározó a csapatban, az még inkább, hogy lövőerő dolgában igen jól állunk, ezt a képességet vízi és szárazföldi lövőfallal fejlesztjük.

Az olimpiai bajnok Kiss Gergő kiemelte, hogy öt sérültje ellenére is itthon tartotta a kupát az FTC, ami azt igazolja, hogy mennyire előrelátó módon építi a hátországát.

„A világ két leggazdagabbjának összecsapásában az az igazán emlékezetes, hogy 32 perc alatt 29 gólt láthattunk. Emlékeim kellemesek e trófea kapcsán, ugyanis 2004-ben a Barceloneta ellen a Honvéddal örülhettem ennek a diadalnak.”

A sportág ünnepe volt a Fradi–Recco-meccs

Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnokunk kiemelte, az FTC kiválóan ellensúlyozta azt, hogy az olaszok öt centergólt is dobtak.

„Húsz évig folyt a vita arról, hogy kissebbítsék-e a pályaméreteket. Ezúttal láthattuk, hogy a módosítás mennyire a sportág javára válik. Kiváló olasz csapatot győzött le az FTC.”

Molnár Endre, az 1976-os montreali olimpiai aranyérmes kapusa hangsúlyozta, a mai modern vízilabdázásban felértékelődött a lövőerő szerepe.

Szerencsés momentum, hogy Vogel Soma és Szakonyi Dániel kapuvédők meccs közbeni cserélgetése nem okozott fennakadást

– így Molnár, míg Gerendás György, aki szintén Montrealban érdemelt ki ötkarikás aranyérmet, azt emelte ki, hogy a két együttes rangadója újabb híveket szerzett a vízilabdázásnak.