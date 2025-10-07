"Kupát nyer a Fradi" – az olimpiai bajnok legenda szerint nincs kérdés a döntő előtt

Európa csúcsmeccse lesz vízilabdában szerda este Budapesten. Az Európai Szuper Kupáért a BL-címvédő Fradi és az olasz Pro Recco csap össze egymással.

Tavaly a Fradi BL-t nyert a Recco ellen Fotó: Laszlo Balogh

Az 1976-os montreali olimpián aranyérmes Faragó Tamás tudatában van annak, hogy az olaszok a múltban 11-szer végeztek élen a BL-ben, miközben az FTC 2019 után 2024-ben és 2025-ben nyert, ám leszögezte, nem ezek a statisztikai adatok számítanak. Lehet egy nagy visszatérő a magyar csapatban, mégpedig a világbajnok kapus, Vogel Soma.

A spanyol Barceloneta elleni minapi budapesti gyakorlások során Vogel Soma már védett, és bár az őt hónapok óta gyötrő csípősérülésekkel vigyázni kell, de Nyéki Balázs FTC-edző tisztában van azzal, hogy az kiújulhat, ezért bizonyára sokszorosan átgondolja, hogy milyen szerepet szán kapuvédőjének

– mondta a szerda este 20 órakor (TV: m4Sport) kezdődő finélé kapcsán a Metropolnak Faragó, majd emlékeztetett a 2017-es budapesti magyar-horvát vb-döntőre. Akkor a horvátok 8-6-ra győztek, és a Pro Recco mostani edzője, Sandro Sukno a nyolc gól közül hármat vállalt magára. Aztán jött a megdöbbentő hír, mely szerint Sukno szívpanaszai miatt felhagy az aktív sporttal.

Európai Szuper Kupa: az Fradi a favorit

Viszont edzőként is kiemelkedő egyéniség, vele a reccóiak gazdasági összeomlásukat követően mostanra ismét csúcsra jutottak. Világhírességek egész sorát vásárolták össze, így a Barcelonetától megvették Álvaro Granadost, akire jó lesz kiemelten ügyelni a Komjádi-uszodában. A Fradi a csapategység kollektívája, ugyanakkor meccset eldönteni képes légiósai közül kiemelem a szerb Dusan Mandicsot, továbbá a görög Sztiliánosz Argiropuloszt. Színvonalában kuriózum lesz ez a finálé. Egy csapat nyer, és az a Ferencváros

– fogalmazott a magyar vízilabda-sport legendája.