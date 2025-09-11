Bunyó is volt a Fradi amerikai meccsein

New Yorkban játszott felkészülési gálameccseket a Ferencváros vízilabda-csapata. A Bajnokok Ligája utóbbi két kiírásának nyertese a Pro Reccóval csapott össze. Mint azt megtudtuk, kisebb verekedések is tarkították a vízi ütközetet. A Fradi állta a sarat e téren is.

Parázs csatát hozott a Fradi és a Recco meccse Fotó: Meigan Loomis Horvath

Azt mindenki tudja, hogy a világ két legjobb együttese, az FTC és az olasz Pro Recco, ennek megfelelően közös edzéseik mellett két hivatalos találkozót is játszottak. Az elsőn a Fradi nyert úgy, hogy a rendes játékidőben 13-13-ra végeztek, de a büntetőket a zöld-fehérek lőtték jobban (3-1), a második meccsen aztán 16-15-tel az itáliaiak revansot vettek.

Megtudtuk, mindkét összecsapáson akadtak kakaskodások. Az elsőn a pro reccós Matteo Iocchi Gracchi rúgta meg a víz felett (!) Vámos Mártont, majd a vesztes összecsapáson Fekete Gergő akaszkodott össze Francesco di Fulvióval. E két pólós már korábbi meccseiken is bajuszt akasztott egymással. Ugyanakkor a Fradi görögje, Sztilianosz Argilopulosz is összeütközésbe került egy korábbi esetük okán Gracchival, amiért a görög piros lapot kapott.

Az olaszok vezetőivel megbeszéltük, kölcsönösen igyekszünk csillapítani a kedélyeket, elvégre közeledik az Európai Szuper Kupa-döntő, melyet október nyolcadikán 20 órakor a Komjádi-uszodában játszunk a Pro Reccóval. Nem lenne ildomos, ha a sportág ünnepe helyett sportszerűtlenségeket látna a publikum

– fogalmazott a Fradi edzője, Nyéki Balázs, aki arra a kérdésünkre, melyik együttes szerzi meg a dicső trófeát, ezt válaszolta:

"Hazai környezetben természetesen ez a tervünk, de tudni kell, hogy a Pro Recco egy nagyon jó csapat."

Visszatér a Fradi világbajnoka



Bár a világbajnok magyar válogatott vízilabdázó-kapus, Vogel Soma kiutazott az FTC együttesével az USA-ba, de New Yorkban nem védett. Viszont a Népligetben pénteken sorra kerülő első MK-negyeddöntő mérkőzésen a Szeged ellen szóhoz jut. Ami a nemrég befejeződött amerikai túrát illeti: a Fradi két amerikai együttes ellen könnyed győzelmet aratott, a Princetont 23-11-re, Fordham-et pedig 19-7-re verte.

E két találkozón főleg fiatalabb játékosaimra voltam kíváncsi, nem is csalódtam bennük

- mondta Nyéki a Metropolnak, majd hozzátette: az USA-ban kifejezte azon óhaját, hogy ha jövőre is lesz hasonló túra, akkor a házigazdák inkább a nyugati partra, Kaliforniába tervezzék, mert keleten elég visszafogott volt a szurkolói érdeklődés.







