„Nem veszünk senkit, csak távozók lesznek” – kiket küld el a Fradi a sejtelmes nyilatkozat után?

Megvédte a címét és az első háromszoros győztes magyar csapat lett a BL-ben a Ferencváros vízilabdacsapata. A Fradi a Novi Beograd 13-11-es legyőzésével megnyerte a férfi vízilabda Bajnokok Ligáját, a máltai négyes döntő után azonnal szóba került, hogyan lehet együtt tartani, tovább erősíteni a világklasszisokból álló gárdát.

A Fradi második évben verhetetlen Európában (Fotó: Bodnár Boglárka)

Fradi-változások és rotáció

Nyéki Balázs vezetőedző utalt arra, lesznek távozók:

Nem szabad túlságosan beleszeretni egy játékosba, nekik bizonyítani kell. Kell egy egészséges rotáció a csapatba

– mondta az újabb Bajnokok Ligája-győzelem után a Fradi vezetőedzője, Nyéki Balázs, aki a döntőben 6 gólt szerző Manhercz Krisztiánt a magyar vízilabda legjobb játékosának titulálta. A pólós körökben csak Manónak hívott játékos tavaly nyáron tért vissza a Népligetbe, ahogy Vámos Márton. Akkor érkezett a spanyol center, Miguel De Toro és a magyar tehetség, Vismeg Zsombor is. A világ legjobbjának is megválasztott Varga Dénes gyakorlatilag befejezte klubszinten, az orosz Danyil Merkulov és az olasz Luca Damonte távozott. A csapat nem gyengült, a BL-t, az európai szuperkupát, a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte.

Új irányvonal

Csakhogy – ahogy az edző mondta – kell a rotáció. Kérdés, ebből a bombaerős és csapatként is kiválóan működő együttesből kiket szabad elengedni, s kik lennének azok, akik erősítést jelenthetnének. Az FTC ügyvezető alelnöke megadta a választ.

„Úgy erősítünk, hogy nem igazolunk senkit, csak távozók lesznek. Fiatalokat építünk be, mint Vismeg Zsombor és Varga Vince.

Nem gondoljuk, hogy az megoldás, ha minden évben csak veszel, veszel és veszel

– nyilatkozta az M4-nek Nyíri Zoltán, aki név szerint megemlítette a visszavonuló Pohl Zoltánt. A 30 esztendős bekk a Ferencváros saját nevelésű játékosa, már akkor is a csapat tagja volt, amikor az OB I-ben maradásért küzdött, s volt, hogy fizetésre sem futotta a szakosztálynak.

Értelemszerűen kapósak a Fradi vízilabdázói, ám többségüknek többéves szerződésük van. Ugyanakkor olyan bő a játékoskeret, hogy a Bajnokok Ligájában is válogatottak szorultak ki még a meccskeretből is. Információink szerint az egyik távozó Nagy Ádám lehet, nem lenne meglepő, ha a nagybevásárlásba kezdő BL-rekordgyőztes Pro Recco igazolná le. A fiatalok közül Szabó Bence Szolnokon játszott kölcsönben, a szezonban kevesebb lehetőséghez jutó Vismeg Zsombor, Varga Vince, Nagy Ákos és Lugosi Csongor előreléphet, esetleg máshol erősödhet tovább. Az említettek közül az utóbbi az egyetlen center, akár a 31 éves, sokszor sérült Német Toni helyét is átveheti.