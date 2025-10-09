Brutális baleset történt, lezárták a 7-es utat - Fotó!

Alig maradt valami az autóból. Csütörtök este súlyos közlekedési baleset történt.
Csütörtök este súlyos közlekedési baleset történt a 7-es főút 105-ös kilométerénél, Siófok közelében, ahol két személyautó és egy busz ütközött. A siófoki tűzoltók a helyszínre érkezve áramtalanították az érintett járműveket – írja a Sonline.hu.
A személyautókban összesen három ember utazott, míg a buszon a sofőrön kívül tizenöt utas tartózkodott. Az utasok elszállítását mentesítő busz biztosítja. A mentés idejére a 7-es főutat teljesen lezárták, a rendőrség a forgalmat más útvonalra tereli.
A hatóságok fokozott óvatosságra intik a sofőröket a környéken, és javasolják, hogy ha lehetséges, kerüljék az érintett szakaszt.
