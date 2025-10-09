RETRO RÁDIÓ

Brutális baleset történt, lezárták a 7-es utat - Fotó!

Alig maradt valami az autóból. Csütörtök este súlyos közlekedési baleset történt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.09. 20:54
Módosítva: 2025.10.09. 20:55
sofőr baleset rendőrség

Csütörtök este súlyos közlekedési baleset történt a 7-es főút 105-ös kilométerénél, Siófok közelében, ahol két személyautó és egy busz ütközött. A siófoki tűzoltók a helyszínre érkezve áramtalanították az érintett járműveket – írja a Sonline.hu.

Csütörtök este súlyos közlekedési baleset történt.
Csütörtök este súlyos közlekedési baleset történt. Fotó: Matey István / Sonline

A személyautókban összesen három ember utazott, míg a buszon a sofőrön kívül tizenöt utas tartózkodott. Az utasok elszállítását mentesítő busz biztosítja. A mentés idejére a 7-es főutat teljesen lezárták, a rendőrség a forgalmat más útvonalra tereli.

A hatóságok fokozott óvatosságra intik a sofőröket a környéken, és javasolják, hogy ha lehetséges, kerüljék az érintett szakaszt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu