Sokak zsebében nyílt ki a bicska: Meghan Markle Diana emlékét tiporja sárba?

Meghan Markle az Instagram-oldalán osztott meg egy felvételt, amelyen az látható, hogy egy autó hátsó ülésén utazik. A videóban előbb a lábait helyezi a szék támlájára, majd megmutatja a környék látványosságait, többek között a III. Sándor hidat és az Invalidusok hídját, amelyek a Szajna partján húzódnak.

Meghan Markle videója komoly felháborodást váltott ki Fotó: AFP

Meghan Markle videót készített Diana balesetének helyszínén

Meghan a párizsi divathétre érkezett, és a videón úgy tűnik, éppen a Pont de l’Alma irányába tart, ahhoz az alagúthoz, ahol 1997 augusztusában Diana hercegnő, párja, Dodi Fayed és sofőrjük, Henri Paul életét vesztette.

A hercegné váratlan párizsi felbukkanása valószínűleg az első európai útja a 2023-as Invictus Games óta, amelyet férje, Harry herceg szervezett a németországi Düsseldorfban. Meghan a Balenciaga divatbemutatóján vett részt, ahol többek között Anna Wintourral, a Vogue globális főszerkesztőjével, Anne Hathaway színésznővel és Baz Luhrmann filmrendezővel is látták.

A királyi család rajongói is azonnal a közösségi médiához fordultak, hogy kifejezzék felháborodásukat. Egy X-felhasználó így írt az Express szerint:

Meghan Markle videója azzal kezdődik, hogy áthalad a III. Sándor hídon, majd halad tovább a Pont de l’Alma híd felé, ahol Diana az alagútban életét vesztette. Micsoda undorító felvétel róla, amint lazán kinyújtózkodik az autójában, miközben a halál helyszíne fölött halad.

Harry herceg korábban többször beszélt arról, milyen mély hatással volt rá édesanyja halála. Könyvében részletesen leírta azt a pillanatot, amikor apja, III. Károly király felébresztette, hogy közölje vele a szörnyű hírt.

Amikor megkérdezték, sírt-e, mikor megtudta, mi történt, ezt mondta:

„Nem. Nem, egyetlen könnyet sem hullattam abban a pillanatban. Sokkban voltam, tudod? Tizenkét évesen. Lehetett körülbelül reggel hét, fél nyolc. Apám bejött, leült az ágyra, a térdemre tette a kezét, és azt mondta: Baleset történt. Nem tudtam elhinni.”

Diana halála után az egész ország gyászolt, Harrynek és bátyjának, Vilmosnak pedig kötelességük volt kimenni a gyászoló tömeg elé, mosolyogva fogadni az embereket, annak ellenére, hogy belül összetörtek. Később Harry bevallotta: évekbe telt, mire el tudta fogadni, hogy az édesanyja valóban meghalt – számolt be róla a Mirror.