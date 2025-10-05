"Mindig úgy érezte, második helyen van" - már gyermekkorban megnyílt a szakadék Vilmos és Harry herceg között

Diána hercegné egykori inasa, Paul Burrell azt állítja, hogy Harry herceg "tartalék" érzése és az ebből fakadó testvérféltékenység Vilmos herceggel talán valami egészen egyszerű dologból eredhet gyermekkorukból.

Már gyerekkorban megnyílt a szakadék Vilmos herceg és Harry herceg között. Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

Ételből indulhatott ki a Vilmos és Harry herceg közötti szakadék

Az egykori királyi inas elmondása szerint Vilmos és Harry gyerekkorában a dadájuk Vilmost részesítette előnyben, és különleges figyelmet tanúsított a leendő király iránt.

Hallottam, ahogy az egyik dada azt mondja Vilmosnak: "Adok neked három kolbászt, Vilmos. Nagynak és erősnek kell lenned, mert egy nap te leszel a király."

- idézte fel Burrell a meghatározó pillanatot a The Palace: What the Royal Servants Saw dokumentumfilmben.

A megjegyzés nem kerülte el a kis Harry figyelmét sem.

Szegény Harry arca az asztal túloldalán… csak ránéztem, és láttam rajta: "Miért kaptál te három kolbászt, én meg csak kettőt?"

Mindezek ellenére Harryt sokan kedvelték a dolgozók közül

Burrell 18 évesen kezdett dolgozni a királyi háztartásban, mint inas a Buckingham-palotában, majd később tíz éven át szolgálta Diána hercegnét. Ezalatt közvetlen közelről látta, hogyan alakult a testvéri dinamika a két herceg között.

Mindkettejükkel találkoztam a húszas éveik elején, egy pólómeccsen beszélgettem velük, és világosan látszott, hogy Harry mindig úgy érezte, második helyen van.

A mélyen gyökerező keserű érzések ellenére Harryt sokan kedves, lazább természetű embernek látták, legalábbis a korábbi királyi testőre, Ken Wharfe szerint, aki úgy vélte, ő volt a közvetlenebb a két testvér közül.

Harry volt a tréfamester, az emberek szerették őt.

- mondta.

A királyi életrajzíró, Robert Jobson pedig mélyebben is belemászott Harry pszichéjébe, és úgy vélte, a herceg sokkal bonyolultabb személyiség, mint amilyennek látszik.

Bár kifelé egy gondtalan, szerethető alak benyomását keltette, a valóság az, hogy mindig összetett jelleme volt. Mindig küzdött azzal, mit jelent a szolgálat, és milyen érzés egy nyilvános szerepben élni.

Harry és Meghan Markle 2020-ban hátrahagyták királyi életüket az Egyesült Királyságban, lemondtak feladataikról és Kaliforniába költöztek. Azóta a szakadék a hercegek között csak tovább mélyült, főként a sussexi házaspár folyamatos vádjai miatt a királyi családdal szemben. Úgy tűnik, a két testvér között nincs jele a kibékülésnek, noha Harry állítólag szeretné rendezni kapcsolatát apjával, III. Károly királlyal - írta a Mirror.