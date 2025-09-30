RETRO RÁDIÓ

Harry herceg súlyos vádakat kapott

Újabb kritika érte Harry herceget, miközben továbbra sincs jele a királyi családdal való kibékülésnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 18:30
Harry herceg Károly király brit királyi család

A brit királyi családdal való szakadás, amelyet Harry herceg Tartalék című memoárja és legutóbbi médiaprojektjei tovább mélyítettek, egyelőre nem mutatja a rendeződés jeleit.

Újabb kemény kritika érte Harry herceget
Újabb kemény kritika érte Harry herceget / Fotó: AFP

Kommentátor támadta Harry herceget

Az ismert kommentátor, Nile Gardiner szerint Harry herceg folyamatosan aláássa a brit monarchiát, „soha nem vállal felelősséget semmiért”, és magát, valamint Meghan Markle-t áldozatként tünteti fel.

Gardiner, aki korábban Margaret Thatcher tanácsadója volt, hétfőn az X-en írt bejegyzésében a szeptember 10-i, Károly királlyal történt rövid találkozóra reagálva azt is állította, hogy a sussexi herceg „nem megbízható”.

Az éles bírálat éppen akkor érkezett, amikor arról számoltak be, hogy Károly király visszautasította Harry azon reményét, hogy újra a királyi család aktív tagjaként dolgozhasson, mivel a házaspár vitatott, az Egyesült Államokban folytatott projektjei nem összeegyeztethetők a monarchia értékeivel. Források szerint az uralkodót elszomorítják Harry azon állításai, miszerint a palota munkatársai szándékosan szivárogtatnak ki részleteket, hogy megakadályozzák a kibékülést.

A feszültség továbbra sem enyhül, miközben a sussexi hercegi pár októberben New Yorkban vesz részt egy jótékonysági rendezvényen - számolt be róla az Express.

Harry herceg és Károly király kapcsolata 2020-ban romlott meg, amikor Harry és Meghan Kaliforniába költöztek és hátat fordítottak királyi feladataiknak. Azóta számos interjú, dokumentumfilm és Harry Tartalék című könyve is mélyítette a családi szakadékot. A herceg legutóbb arról beszélt, szeretne kibékülni apjával, bár úgy érzi, egyes családtagok talán soha nem bocsátanak meg neki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu