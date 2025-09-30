Harry herceg súlyos vádakat kapott

A brit királyi családdal való szakadás, amelyet Harry herceg Tartalék című memoárja és legutóbbi médiaprojektjei tovább mélyítettek, egyelőre nem mutatja a rendeződés jeleit.

Újabb kemény kritika érte Harry herceget / Fotó: AFP

Kommentátor támadta Harry herceget

Az ismert kommentátor, Nile Gardiner szerint Harry herceg folyamatosan aláássa a brit monarchiát, „soha nem vállal felelősséget semmiért”, és magát, valamint Meghan Markle-t áldozatként tünteti fel.

Gardiner, aki korábban Margaret Thatcher tanácsadója volt, hétfőn az X-en írt bejegyzésében a szeptember 10-i, Károly királlyal történt rövid találkozóra reagálva azt is állította, hogy a sussexi herceg „nem megbízható”.

Az éles bírálat éppen akkor érkezett, amikor arról számoltak be, hogy Károly király visszautasította Harry azon reményét, hogy újra a királyi család aktív tagjaként dolgozhasson, mivel a házaspár vitatott, az Egyesült Államokban folytatott projektjei nem összeegyeztethetők a monarchia értékeivel. Források szerint az uralkodót elszomorítják Harry azon állításai, miszerint a palota munkatársai szándékosan szivárogtatnak ki részleteket, hogy megakadályozzák a kibékülést.

A feszültség továbbra sem enyhül, miközben a sussexi hercegi pár októberben New Yorkban vesz részt egy jótékonysági rendezvényen - számolt be róla az Express.

Harry herceg és Károly király kapcsolata 2020-ban romlott meg, amikor Harry és Meghan Kaliforniába költöztek és hátat fordítottak királyi feladataiknak. Azóta számos interjú, dokumentumfilm és Harry Tartalék című könyve is mélyítette a családi szakadékot. A herceg legutóbb arról beszélt, szeretne kibékülni apjával, bár úgy érzi, egyes családtagok talán soha nem bocsátanak meg neki.