Jöhet a békülés? Harry herceg és Károly király végre újra találkoztak

Harry herceg látogatása során az Egyesült Királyságban, amelyet jótékonysági események sora tett ki, találkozott Károly királlyal egy 55 perces, zárt körű megbeszélésre, hónapokig tartó találgatások és évek óta tartó eltávolodás után.

Harry herceg és Károly király találkoztak Fotó: AFP

Harry herceg 55 percet töltött Károly királlyal

Harry és Károly régóta várt újraegyesülésére a Mirror beszámolója szerint a Clarence House-ban került sor. Károly szerdán délután Balmoralból érkezett a királyi rezidenciára 15.45-kor, Harry pedig több mint egy órával később, 17.20-kor. A White Cityben tartott eseményéről távozó herceg a tömegnek azt mondta, hogy „nagyon elkésett”, majd gyorsan továbbutazott egy másik találkozóra. A sussexi herceg a Clarence House hátsó bejáratán érkezett, elkerülve a fotósok tekintetét, akik izgatottan várták az apja és fia találkozásának pillanatát.

Korábban úgy tudták, hogy Harry nem tölthet sok időt apjával, mivel 18.00 körül egy másik londoni eseményen kellett volna részt vennie. Ennek ellenére A herceg 18.15-kor hagyta el a Clarence House-t, 55 perccel érkezése után.

Harry herceg ez idő alatt nem találkozott Vilmos herceggel vagy a királyi család többi tagjával a látogatása alatt.

Harry herceg és Károly király kapcsolata megtört, miután Harry és felesége, Meghan Markle 2020-ban felhagytak királyi kötelességeikkel, és Kaliforniába költöztek.

Azóta Harry és Meghan több nyilvános bírálatot fogalmazott meg a királyi család ellen, interjúkban, dokumentumfilmben és Harry 2023-as Spare című önéletrajzában, ami tovább mélyítette a szakadékot a sussexiek és a királyi család között.

Harry a BBC-nek adott, robbanásszerű interjújában arról beszélt, hogy apjával való kibékülést szeretne, figyelembe véve Károly rákdiagnózisát, és azt mondta, nem tudja, mennyi ideje van hátra apjának. Ugyanakkor elismerte, hogy egyes családtagok talán soha nem fognak megbocsátani neki.

A kibékülésről szóló pletykák júliusban kezdődtek, amikor mindkét fél magas rangú segítőit Londonban látták találkozni.