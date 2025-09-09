Kiderült a rideg valóság: ezért nem lehetett ott Meghan Markle II. Erzsébet királynő halálos ágyánál

Szeptember 8-án volt három éve annak, hogy II. Erzsébet királynő elhunyt, akinek halála nemcsak a brit királyi család, hanem az egész világ számára korszakhatár volt. A királynő 70 éven át vezette a monarchiát, elvesztése mély űrt hagyott maga után. A gyász azonban nemcsak a nemzetet, hanem a családon belüli feszültségeket is felszínre hozta – különösen Harry herceg és Meghan Markle esetében.

Meghan Markle nem vett részt a néhai uralkodó, II. Erzsébet királynő virrasztásán Fotó: AFP

Királyi források szerint III. Károly király személyesen kérte fiát, hogy ne hozza magával feleségét Balmoralba, ahol a család az utolsó órákban a királynő mellett virrasztott. A döntést azzal indokolta, hogy a jelenlétet csak a legközelebbi hozzátartozókra kell korlátozni, és mivel Katalin hercegné sem utazott, úgy vélte, Meghan számára sem lenne helyénvaló ott lenni. A sussexi-házaspár eredetileg együtt akart Skóciába utazni, sőt közleményükben be is jelentették, hogy mindketten Balmoralba tartanak. Ez azonban meglepte és felháborította a palotát. Fél órával később már egy pontosító nyilatkozat jelent meg: „jelenleg csak a herceg utazik” - írta a Daily Mail.

Harry később Tartalék (Spare) című memoárjában elárulta, hogy apja indokait „értelmetlennek és tiszteletlennek” tartotta, de végül engedett, miután világossá vált, hogy egyetlen feleség – még Katalin sem – lesz jelen. A döntésnek tragikus következménye lett: Harry túl későn érkezett, és nem tudott elbúcsúzni nagymamájától. Elmondása szerint először a BBC híradásából tudta meg, hogy Erzsébet királynő elhunyt.

Néhány nappal később azonban mégis sor került egy közös megjelenésre: Harry és Meghan Vilmos herceg és Katalin oldalán sétált ki Windsorban, hogy a gyászoló tömeggel találkozzanak. Bár a négyes látszólag egységet mutatott, bennfentesek szerint a feszültség továbbra is érezhető volt. Robert Jobson királyi életrajzíró szerint Katalin egy közeli rokonának beismerte, hogy „ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit valaha tennie kellett”.

A hercegi pár három hétig maradt az Egyesült Királyságban, egészen a szeptember 19-i állami temetésig. Meghan könnyek között kísérte végig a gyászszertartást, miközben gyermekeitől, Archietól és Lilibettől való hosszú távollét is megviselte. Nemrégiben egy interjúban őszintén vallotta: „A leghosszabb idő, amit a gyerekeink nélkül töltöttem, majdnem három hét volt. Nem voltam jól.”