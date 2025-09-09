RETRO RÁDIÓ

Összeszorul a szív: megható módon emlékezik a királyi család II. Erzsébet királynőre

Ettől mindenkinek könny szökik a szemébe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 08:55
II. Erzsébet királynő királyi család emlékezés gyász

Az egész világot megrázta, amikor kiderült, hogy 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet királynő. Ő volt a negyvenedik angol-brit uralkodó azóta, hogy Hódító Vilmost 1066 karácsonyán a londoni Westminster apátságban Anglia királyává koronázták, de egyik elődjének sem adatott meg ilyen hosszú élet és ennyi idő a trónon.

Megható, ahogyan II. Erzsébet királynőre emlékezik a királyi család Fotó: AFP

Szeptember 8-án volt II. Erzsébet királynő halálának harmadik évfordulója, ennek kapcsán pedig a brit királyi család egy megható fotóval emlékezett rá.

II. Erzsébet királynőre emlékezünk: 1926-2022

- olvasható a posztban, melynek kommentszekciójába számtalan hozzászólás érkezett, a királyi család rajongóitól.

Még mindig emlékszem arra, amikor meghallottam a halálhírét. Úgy éreztük, a világ is megállt egy pillanatra

- tették hozzá egy másik kommentben.

A néhai királynő - aki Nagy-Britannia leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodója volt -, 96 éves korában hunyt el a skóciai Balmoralban. Őfelsége összes gyermeke odasietett azon a napon, miután az orvosok aggodalmukat fejezték ki az egészsége miatt. II. Erzsébet néhány órával később, a családja körében hunyta le örökre a szemét. 2022. szeptember 8-án 18:30-kor megerősítették a halálát: a Buckingham-palota szóvivője ekkor elmondta, a királynő békésen hunyt el. II. Erzsébet halála után az ország tíz napos nemzeti gyászt tartott, amely szeptember 19-én az állami temetéssel zárult - írja a Bors a Daily Mail alapján.

 

