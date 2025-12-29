Máris megvan Lola újévi fogadalma?

A 37 éves énekesnő, Lola frissen megosztott Instagram-bejegyzése sokunk számára inspiráló lehet. Lola még idén októberben adott életet első gyermekének és azóta a közösségi oldalán bepillantást enged az anyasága mindennapjaiba. A karácsony elteltével Lola számvetést tartott, őszinte beismerésre jutott és megosztotta ezzel kapcsolatos gondoltait követőivel.

Lola számára kihívást jelent az életében nemrég még központi szerepet játszó sport, melyhez vissza akar találni

(Fotó: Máté Kriszitán)

Lola visszatérést tervez!

Az egykori tinisztár életét hónapok óta az anyaság határozza meg, melynek napos és árnyoldaláról is mesélt követőinek, amellett, hogy nagyon boldog kislányával, Lenkával. Korábban meglepő őszinteséggel nyilatkozta, hogy nem volt elégedett azzal a képpel, amit a tükörbe nézve látott, ezért eltökélte, hogy változtatni fog. Visszatér korábbi szenvedélyéhez, a sporthoz. Ugyanakkor mostani posztjában beismeri, nem megy könnyen a visszarázódás.

Régen minden nap sportoltam, most nagyon nehezen veszem rá magam az elindulásra is. Talán lehetne az újévi fogadalmam, hogy végre újra összeszedem magam?

– írta bejegyzéséhez az énekesnő.

Nem kell fogadalom, csak csináld!

– írta egy lelkes követő a bejegyzés alatt.