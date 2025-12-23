Lola őszintén az anyaságról: ezért nem mutatja meg a gyermekét!

Korsós Judit, művésznevén Lola már tinédzserként az ország kedvence lett, azóta pedig énekesnőként és műsorvezetőként is bizonyította tehetségét. Az elmúlt években tudatosan visszavett a reflektorfényből, és egyre inkább a kiegyensúlyozott magánéletre koncentrál. Anyaként új szerepben találta meg önmagát, amit láthatóan nagy alázattal él meg. Most egy érzelmes, ugyanakkor határozott hangvételű posztban fejtette ki, hogyan gondolkodik a gyermeknevelésről és a nyilvánosságról.

Korsós Judit Lola gyermekével boldogabb, mint valaha Fotó: Instagram/Lola

Lola döntése: a gyerek majd később választ

Az Instagramon megosztott gondolataiban Lola egyértelművé tette: addig nem mutatja meg gyermekét, amíg az nem lesz elég nagy ahhoz, hogy maga dönthessen a szereplésről. Szerinte a gyerekeknek joguk van a saját határaikhoz, még akkor is, ha a szülő ismert ember:

Nem szeretném megmutatni. Jelenleg egy feladatom van, rá vigyázni. Furcsa világot élünk, nem szeretném, hogy mások hamarabb tudják, hogy néz ki, mint ő maga. Nagyon nehéz megállni, hogy ne mutogassam éjjel-nappal, de szerintem felelőtlenség lenne. Majd, ha ő szeretne szerepelni, megmutatom.

Úgy érzi, a közösségi média nem játék, és egy fotó vagy videó hosszú távon is nyomot hagyhat. Ezért inkább kivár, és megadja a választás szabadságát.

Az énekesnő ezután azt is elárulta, hogyan élte meg a szülés előtti pillanatokat:

Éjjel fél egykor szinte a semmiből kipattant a szemem, és hogy őszinte legyek, szinte azonnal éreztem, hogy most valami más. Azért próbáltam ellenkezni, és magyaráztam a férjemnek is, hogy ez még nem lehet az, hiszen van még két hetünk. Ahogy a szülésznőm mondta: aznap ebédre már baba lett.

Ezzel a történettel, teljes képet kaphatott a közönség. A rajongók nem is szerethetnék jobban a fiatal műsorvezetőt: őszinte, családcentrikus és gyermeke számára az első.

Mi történik, ha nem ő vigyáz a kicsire?

Az énekesnő arra is kitért, sokakban felmerül a kérdés: mi van akkor, ha épp nem ő van a gyermekével. Lola szerint teljesen természetes, hogy egy anyának néha segítségre van szüksége.

Ha nem vagyok otthon, akkor az apukája van vele. Nagyon jól megvannak, Lenkát nem viseli meg, ha elmegyek itthonról. De olyan is van, hogy jönnek velem.

Legyen szó nagyszülőkről, párjáról vagy bébiszitterről, a lényeg a bizalom és a biztonság. Hangsúlyozta, az anyaság nem verseny, és nem attól jó egy anya, hogy minden percben jelen van.