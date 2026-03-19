Sokkoló baleset: intézkedő rendőröket gázoltak el a 8-as főúton

A baleset március 19-én, a hajnali órákban történt. Súlyos állapotban szállították kórházba a rendőröket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 13:25
A rendőrök egy nagytestű elütött vadat próbáltak eltávolítani az úttestről, amikor elgázolták őket. A két járőr súlyos sérüléseket szenvedett március 19-én, a hajnali órákban a 8-as főút 56. kilométerszelvényében.

Rendőröket ütöttek el a 8-as főúton Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

Intézkedő rendőrök szenvedtek súlyos sérüléseket

A rendőrök egy bejelentésre érkeztek a helyszínre, mivel egy nagytestű elütött szarvas feküdt az út közepén. A járőrök az előírásnak megfelelően fényjelzés használatával megálltak, hogy az úttesten lévő állatot eltávolítsák, amikor, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint, egy szemből érkező autó nekiütközött a rendőrautónak, majd a két járőrt elütötte.

A két rendőr rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, jelenleg is zajlik a kórházi ellátásuk. A járműben öten utaztak, mindannyian megsérültek - számolt be róla a Police.hu.

 

