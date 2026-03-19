Sokkoló baleset: intézkedő rendőröket gázoltak el a 8-as főúton

A rendőrök egy nagytestű elütött vadat próbáltak eltávolítani az úttestről, amikor elgázolták őket. A két járőr súlyos sérüléseket szenvedett március 19-én, a hajnali órákban a 8-as főút 56. kilométerszelvényében.

Intézkedő rendőrök szenvedtek súlyos sérüléseket

A rendőrök egy bejelentésre érkeztek a helyszínre, mivel egy nagytestű elütött szarvas feküdt az út közepén. A járőrök az előírásnak megfelelően fényjelzés használatával megálltak, hogy az úttesten lévő állatot eltávolítsák, amikor, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint, egy szemből érkező autó nekiütközött a rendőrautónak, majd a két járőrt elütötte.

A két rendőr rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, jelenleg is zajlik a kórházi ellátásuk. A járműben öten utaztak, mindannyian megsérültek - számolt be róla a Police.hu.