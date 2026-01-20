Kettős baleset, szomorúan indult a kedd

Lezárták a soproni északnyugati elkerülő utat, miután két autó ütközött - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel az MTI-vel. Azt írták, hogy a balesetben az egyik kocsi a tetejére, a másik jármű pedig az árokba borult. A soproni hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek - tették hozzá.

Karambol történt a 8-as főúton

Összeütközött két személygépkocsi Devecser külterületén, a 8-as főút 88-as kilométerénél. Az ajkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem.

