Kettős baleset, szomorúan indult a kedd

Devecsernél és Sopronnál is baleset történt.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.20. 08:10
Lezárták a soproni északnyugati elkerülő utat, miután két autó ütközött - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel az MTI-vel. Azt írták, hogy a balesetben az egyik kocsi a tetejére, a másik jármű pedig az árokba borult. A soproni hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, a társhatóságok is a helyszínre érkeztek - tették hozzá.

Karambol történt a 8-as főúton

Összeütközött két személygépkocsi Devecser külterületén, a 8-as főút 88-as kilométerénél. Az ajkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem. 
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
