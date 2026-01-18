RETRO RÁDIÓ

Borzalmas baleset történ Budapest szívében, amíg aludtál

Forgalmi akadályt okoznak az autók a Kosztolányi Dezső téren. Íme a baleset részletei.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.18. 07:20
forgalmi akadály budapest baleset katasztrófavédelem

Két gépkocsi ütközött össze Budapesten, a XI. kerületi Kosztolányi Dezső térnél, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében. Íme a baleset részletei.

Baleset történt a XI. kerületben Fotó: Zalai Hirlap

Íme a baleset részletei

A fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőket is a helyszínre kérték. A villamossíneken álló járművek miatt forgalmi akadály alakult ki - írja a Katasztrófavédelem. 

