Borzalmas baleset történ Budapest szívében, amíg aludtál

Két gépkocsi ütközött össze Budapesten, a XI. kerületi Kosztolányi Dezső térnél, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében. Íme a baleset részletei.

Baleset történt a XI. kerületben Fotó: Zalai Hirlap

A fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőket is a helyszínre kérték. A villamossíneken álló járművek miatt forgalmi akadály alakult ki - írja a Katasztrófavédelem.