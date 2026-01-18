Borzalmas baleset történ Budapest szívében, amíg aludtál
Forgalmi akadályt okoznak az autók a Kosztolányi Dezső téren. Íme a baleset részletei.
Két gépkocsi ütközött össze Budapesten, a XI. kerületi Kosztolányi Dezső térnél, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében. Íme a baleset részletei.
Íme a baleset részletei
A fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőket is a helyszínre kérték. A villamossíneken álló járművek miatt forgalmi akadály alakult ki - írja a Katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre