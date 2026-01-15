Egy hajszálon múlt az élete: Autópályán landolt a hattyú - ez lett a sorsa
Azonnali fékezés, csikorgó kerekek, dudálás és egy riadt, vérző lábú hattyú a belső sávban.Mindez az M0-s autópálya egyik legveszélyesebb szakaszán történt, ahol a beton tükröződése miatt a hattyúk gyakran folyónak nézik az utat.
Íme Kisbütyök története, aki a repülést gyakorolva vétette el az irányt a ködös, szürke időben. Csodával határos módon a hattyú túlélte a kalandot és az arra autózók is megúszták a balesetet. Viszonylag gyakori, hogy hattyú landol az M0-s autópályán, évente akár 4-5 alkalommal is előfordul. A Kis-Duna közvetlenül ott folyik az M0-s alatt, úgyhogy általában, ahogy felrepülnek a madarak a Kis--Dunáról, elvétik, elszámolják a landolást, főleg rossz időjárás esetén, ködben a sávokat, a betont víznek nézik. Most is ez fordulhatott elő.
Túlélte a rossz landolást a hattyú
Ez egy fiatal madár, valószínűleg a repülést gyakorolta, amikor landolt a belső sávban
- mondta Kovács Klára, a Tollas Barát Madármentés vezetője.
Az autópályán ugyanis tükröződik a fény és így landolnak a madarak a forgalmi sávokon. Ez például most egy kishattyú volt, ami még tapasztalatlan.
Végzetes baleset is lehetett volna
Halálos baleset is történhetett volna, a hattyúra nézve mindenképp. De ha egy 100-120 km/h-val száguldó autós elé váratlanul leszáll egy ilyen nagy madár, hatalmas károkat is okozhat. Sajnos volt már rá példa, amikor egy hattyú berepült a szélvédőn. Meglepő, de évente akár 4-5 ilyen baleset is van itt, Dunaharaszti közelében, de ritkán ilyen szerencsés kimenetelű.
Ezt a hattyút születése óta ismerjük, a kis- Dunának a dunaharaszti szakaszán él a családjával, szüleivel és három testvérével együtt. Azóta ismerjük, amióta kibújt a tojásból. A környéken nagyon szeretik ezt a hattyúcsaládot az emberek, nevet is kaptak: apukája Bütyök, anyukája Bütyökné, ő pedig most a Kisbütyök nevet kapta
- számolt be Klára.
Szerencsés volt a hattyú
Kisbütyöknek hatalmas szerencséje volt, másodperceken múlt az élete. Éppen úgy szállt le a hattyú az autópályára, hogy két autó is meg tudott állni, szinte körbeölelték az autókkal, nehogy a következő erre érkező autó elgázolja. Az egyik sofőr gondolkozás nélkül kipattant az autójából, hogy segítsen a bajba jutott állaton. A fiatal nőnek körülbelül 30 másodperce volt, hogy az arra száguldó autók odaérjenek és időben meg tudjanak állni.
Fogta, felemelte a hattyút és betette a csomagtartójába, elkerülve ezzel egy nagyobb balesetet, majd betakarta a kabátjával. Aztán rögtön hívtak minket, nem sokkal később pedig egy közeli benzinkúton találkoztunk, ahol átvettük a sérült, vérző madarat.
A hattyú lába felszakadt, össze is kellett varrni egy hattyúkhoz is értő állatorvosnak, akihez a Tollas Barát Madármentés vitte őt. Most is náluk lábadozik még, antibiotikumot is kell kapnia, nehogy elfertőződjön a sebe és a sokkos állapotból is fel kell gyógyulnia, meg kell erősödnie még ahhoz, hogy vissza tudják vinni a Kis-Dunára, a családjához.
Egy mély seb lett a lábán, amit sajnos össze kellett varrni. A madár ízületei is látszódtak, csont szerencsére nem törött. Meg fog gyógyulni és ez a lényeg!
Anyukája sem ismeretlen a madármentők számára, ő pont egy nappal fiókája előtt volt náluk egy kisebb sérüléssel. Két-három hét múlva valószínűleg újra együtt lehet a hattyúcsalád.
Ez most amúgy is egy keményebb tél, nem szívesen engednénk még vissza ilyen zord időjárásban a sérült lábával. Ha már teljesen jól lesz, majd akkor. Addig itt pihen nálunk
- tette hozzá a madármentő. Érdemes a Kis-Duna hídnál, az M0-s autópálya 21-22-es kilométer közötti szakaszon óvatosabban menni, felkészülve arra, hogy máskor is előfordulhat, hogy egy 10-12 kilós hattyú száll le előttünk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre