Egy hajszálon múlt az élete: Autópályán landolt a hattyú - ez lett a sorsa

Azonnali fékezés, csikorgó kerekek, dudálás és egy riadt, vérző lábú hattyú a belső sávban.Mindez az M0-s autópálya egyik legveszélyesebb szakaszán történt, ahol a beton tükröződése miatt a hattyúk gyakran folyónak nézik az utat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 17:45
autópálya állatmentők baleset hattyú

Íme Kisbütyök története, aki a repülést gyakorolva vétette el az irányt a ködös, szürke időben. Csodával határos módon a hattyú túlélte a kalandot és az arra autózók is megúszták a balesetet. Viszonylag gyakori, hogy hattyú landol az M0-s autópályán, évente akár 4-5 alkalommal is előfordul. A Kis-Duna közvetlenül ott folyik az M0-s alatt, úgyhogy általában, ahogy felrepülnek a madarak a Kis--Dunáról, elvétik, elszámolják a landolást, főleg rossz időjárás esetén, ködben a sávokat, a betont víznek nézik. Most is ez fordulhatott elő.

Kisbütyök, a hattyú megmenekült
Kisbütyök, a hattyú megmenekült    fotó: beküldve

Túlélte a rossz landolást a hattyú

Ez egy fiatal madár, valószínűleg a repülést gyakorolta, amikor landolt a belső sávban

- mondta Kovács Klára, a Tollas Barát Madármentés vezetője. 

Az autópályán ugyanis tükröződik a fény és így landolnak a madarak a forgalmi sávokon. Ez például most egy kishattyú volt, ami még tapasztalatlan.

Végzetes baleset is lehetett volna

Halálos baleset is történhetett volna, a hattyúra nézve mindenképp. De ha egy 100-120 km/h-val száguldó autós elé váratlanul leszáll egy ilyen nagy madár, hatalmas károkat is okozhat.  Sajnos volt már rá példa, amikor egy hattyú berepült a szélvédőn. Meglepő, de évente akár 4-5 ilyen baleset is van itt, Dunaharaszti közelében, de ritkán ilyen szerencsés kimenetelű.

Ezt a hattyút születése óta ismerjük, a kis- Dunának a dunaharaszti szakaszán él a családjával, szüleivel és három testvérével együtt. Azóta ismerjük, amióta kibújt a tojásból. A környéken nagyon szeretik ezt a hattyúcsaládot az emberek, nevet is kaptak: apukája Bütyök, anyukája Bütyökné, ő pedig most a Kisbütyök nevet kapta

- számolt be Klára.

Szerencsés volt a hattyú

Kisbütyöknek hatalmas szerencséje volt, másodperceken múlt az élete. Éppen úgy szállt le a hattyú az autópályára, hogy két autó is meg tudott állni, szinte körbeölelték az autókkal, nehogy a következő erre érkező autó elgázolja. Az egyik sofőr gondolkozás nélkül kipattant az autójából, hogy segítsen a bajba jutott állaton. A fiatal nőnek körülbelül 30 másodperce volt, hogy az arra száguldó autók odaérjenek és időben meg tudjanak állni.

 

Szerencsére időben meg tudtak állni az autók
Szerencsére időben meg tudtak állni az autók   forrás: Facebook

 Fogta, felemelte a hattyút és betette a csomagtartójába,  elkerülve ezzel egy nagyobb balesetet, majd betakarta a kabátjával. Aztán rögtön hívtak minket, nem sokkal később pedig egy közeli benzinkúton találkoztunk, ahol átvettük a sérült, vérző madarat.

A hattyú lába felszakadt, össze is kellett varrni egy hattyúkhoz is értő állatorvosnak, akihez a Tollas Barát Madármentés vitte őt. Most is náluk lábadozik még, antibiotikumot is kell kapnia, nehogy elfertőződjön a sebe és a sokkos állapotból is fel kell gyógyulnia, meg kell erősödnie még ahhoz, hogy vissza tudják vinni a Kis-Dunára, a családjához. 

Egy mély seb lett a lábán, amit sajnos össze kellett varrni.  A madár ízületei is látszódtak, csont szerencsére nem törött. Meg fog gyógyulni és ez a lényeg!

Anyukája sem ismeretlen a madármentők számára, ő pont egy nappal fiókája előtt volt náluk egy kisebb sérüléssel. Két-három hét múlva valószínűleg újra együtt lehet a hattyúcsalád.

Ez most amúgy is egy keményebb tél, nem szívesen engednénk még vissza ilyen zord időjárásban a sérült lábával. Ha már teljesen jól lesz, majd akkor. Addig itt pihen nálunk

- tette hozzá a madármentő. Érdemes a Kis-Duna hídnál, az M0-s autópálya 21-22-es kilométer közötti szakaszon óvatosabban menni, felkészülve arra, hogy máskor is előfordulhat, hogy egy 10-12 kilós hattyú száll le előttünk. 

 

 

