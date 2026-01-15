Egy hajszálon múlt az élete: Autópályán landolt a hattyú - ez lett a sorsa

Íme Kisbütyök története, aki a repülést gyakorolva vétette el az irányt a ködös, szürke időben. Csodával határos módon a hattyú túlélte a kalandot és az arra autózók is megúszták a balesetet. Viszonylag gyakori, hogy hattyú landol az M0-s autópályán, évente akár 4-5 alkalommal is előfordul. A Kis-Duna közvetlenül ott folyik az M0-s alatt, úgyhogy általában, ahogy felrepülnek a madarak a Kis--Dunáról, elvétik, elszámolják a landolást, főleg rossz időjárás esetén, ködben a sávokat, a betont víznek nézik. Most is ez fordulhatott elő.

Kisbütyök, a hattyú megmenekült fotó: beküldve

Túlélte a rossz landolást a hattyú

Ez egy fiatal madár, valószínűleg a repülést gyakorolta, amikor landolt a belső sávban

- mondta Kovács Klára, a Tollas Barát Madármentés vezetője.

Az autópályán ugyanis tükröződik a fény és így landolnak a madarak a forgalmi sávokon. Ez például most egy kishattyú volt, ami még tapasztalatlan.

Végzetes baleset is lehetett volna

Halálos baleset is történhetett volna, a hattyúra nézve mindenképp. De ha egy 100-120 km/h-val száguldó autós elé váratlanul leszáll egy ilyen nagy madár, hatalmas károkat is okozhat. Sajnos volt már rá példa, amikor egy hattyú berepült a szélvédőn. Meglepő, de évente akár 4-5 ilyen baleset is van itt, Dunaharaszti közelében, de ritkán ilyen szerencsés kimenetelű.

Ezt a hattyút születése óta ismerjük, a kis- Dunának a dunaharaszti szakaszán él a családjával, szüleivel és három testvérével együtt. Azóta ismerjük, amióta kibújt a tojásból. A környéken nagyon szeretik ezt a hattyúcsaládot az emberek, nevet is kaptak: apukája Bütyök, anyukája Bütyökné, ő pedig most a Kisbütyök nevet kapta

- számolt be Klára.

Szerencsés volt a hattyú

Kisbütyöknek hatalmas szerencséje volt, másodperceken múlt az élete. Éppen úgy szállt le a hattyú az autópályára, hogy két autó is meg tudott állni, szinte körbeölelték az autókkal, nehogy a következő erre érkező autó elgázolja. Az egyik sofőr gondolkozás nélkül kipattant az autójából, hogy segítsen a bajba jutott állaton. A fiatal nőnek körülbelül 30 másodperce volt, hogy az arra száguldó autók odaérjenek és időben meg tudjanak állni.