Tragédia történt: embert gázolt a villamos Móricz Zsigmond körtéren

Most érkezett! Villamos gázolt el egy embert a XI. kerületben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.16. 19:35
Módosítva: 2026.01.16. 19:36
Villamos gázolt el egy embert a XI. kerületben péntek délután – közölte a katasztrófavédelem. A Móricz Zsigmond körtéren történt a baleset.

Villamos gázolt el egy embert a Móriczon (Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock – Képünk illusztráció)

Embert gázolt a villamos Budapesten

Embert gázolt a villamos Budapest XI. kerületében, a Móricz Zsigmond körtéren.

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert emeltek ki a villamos alól, majd átadták a mentőknek. A baleset miatt pótlóbuszokat indított a BKK. A tömegközlekedés rendje 19 órára állt helyre.

 

 

