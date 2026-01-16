Tragédia történt: embert gázolt a villamos Móricz Zsigmond körtéren

Villamos gázolt el egy embert a XI. kerületben péntek délután – közölte a katasztrófavédelem. A Móricz Zsigmond körtéren történt a baleset.

Villamos gázolt el egy embert a Móriczon (Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Embert gázolt a villamos Budapesten

Embert gázolt a villamos Budapest XI. kerületében, a Móricz Zsigmond körtéren.