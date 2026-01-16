Tragédia történt: embert gázolt a villamos Móricz Zsigmond körtéren
Villamos gázolt el egy embert a XI. kerületben péntek délután – közölte a katasztrófavédelem. A Móricz Zsigmond körtéren történt a baleset.
A fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert emeltek ki a villamos alól, majd átadták a mentőknek. A baleset miatt pótlóbuszokat indított a BKK. A tömegközlekedés rendje 19 órára állt helyre.
