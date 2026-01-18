Mellbevágó: Idős nő vesztette életét a fővárosban

Pénteken este ajtónyitás miatt kérték a tűzoltók segítségét Budapesten, a negyedik kerületben, a Reviczky utcában, miután egy ember nem adott életjelet magáról. A tűzoltók a társasházi lakásba bejutva találták meg az ott lakó nőt, akinek az életén már nem lehetett segíteni.

Idős nő vesztette életét Budapesten /

A ház konyhájában a gázkonvektor mellett a gázsütő is üzemelt, a tűzoltók a lakás átszellőztetését követően is magas szén-monoxid-koncentrációt mértek - írja a Katasztrófavédelem. Nem zárható ki a szén-monoxid-mérgezés, de a tragédia pontos körülményeit vizsgálják.