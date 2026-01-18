RETRO RÁDIÓ

Mellbevágó: Idős nő vesztette életét a fővárosban

Budapest negyedik kerületében történt tragédia.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.18. 08:45
Pénteken este ajtónyitás miatt kérték a tűzoltók segítségét Budapesten, a negyedik kerületben, a Reviczky utcában, miután egy ember nem adott életjelet magáról. A tűzoltók a társasházi lakásba bejutva találták meg az ott lakó nőt, akinek az életén már nem lehetett segíteni.

Idős nő vesztette életét Budapesten / 

 A ház konyhájában a gázkonvektor mellett a gázsütő is üzemelt, a tűzoltók a lakás átszellőztetését követően is magas szén-monoxid-koncentrációt mértek - írja a Katasztrófavédelem. Nem zárható ki a szén-monoxid-mérgezés, de a tragédia pontos körülményeit vizsgálják. 

Egy köbméter gáz tökéletes elégéséhez mintegy tíz köbméter levegőre van szükség, ezért fontos a megfelelő levegő-utánpótlás, hogy a tragédiák elkerülhetők legyenek. Ahol zárt térben nyílt láng ég, ott állandó és automatikus szellőzésről kell gondoskodni, emellett érdemes évente egyszer ellenőriztetni a fűtőeszközöket, vízmelegítőket, és szén-monoxid-érzékelőt is beszerezni.

 

