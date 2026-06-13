Betegségével dacolva szervezi Márta János a VIII. Nagyszénási Versenyautó- és Tuning Autó Kiállítást

A dél-alföldi régió autós életének origója immár nyolcadik alkalommal költözik Nagyszénás szívébe, ám az idei esemény üzenete mélyebb és inspirálóbb, mint valaha. A rendezvény lelke és motorja, Márta János egy olyan fiatalember, aki mindennapi harcot vív a betegségével, ám a kerekesszék és a fizikai nehézségek egyetlen percre sem tántoríthatták el a céljaitól. János élő példája annak, hogy a kitartás és a belső motiváció képes teljesen felülírni a test korlátait.

Márta János kerekesszékből szervezi az autós show-t

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A főszervező nemcsak papíron irányítja a folyamatokat: a háttérmunka minden egyes fázisában aktívan, fáradhatatlanul részt vesz. Telefonál, egyeztet, fogadja a jelentkezéseket és tartja a kapcsolatot a hazai autósport krémjével. Az idei monumentális rendezvény megszervezése azonban még az ő hatalmas teherbírását is próbára tette volna egyedül. Szerencsére egy helyi házaspár személyében önzetlen partnerekre talált, akik társszervezőként csatlakoztak hozzá, hogy János vízióját vállvetve, közös erővel váltsák valóra a nagyközség lakói és a távolról érkező vendégek számára.

Lezárt aréna a parkfürdőnél: Teret kapnak az autó csodák

A gördülékeny lebonyolítás és a maximális biztonság érdekében a szervezőcsapat idén is szintet lépett a logisztika terén. A VIII. Nagyszénási Versenyautó- és Tuning Autó Kiállítás helyszíneként a nagyszénási parkfürdő előtti teljes útszakaszt lezárják a forgalom elől. Ez a hatalmas, aszfaltozott terület alakul át egy napra a lóerők és az egyedi építésű gépcsodák exkluzív bemutatóterévé.

A látogatók a lezárt zónában testközelből vehetik szemügyre a professzionális versenyautókat, az optikai és motorikus tuninggal ellátott utcai különlegességeket, valamint a technikai sportok egyéb látványos képviselőit. János elszántságának köszönhetően a kiállítók az ország minden pontjáról érkeznek, hogy tisztelegjenek a szervező munkája és a közös hobbi előtt.

Egy életmű darabkái: Márta János féltett relikviái teljesen ingyen

A rendezvény leginkább várt, szimbolikus pillanata kétségkívül az a tárlat lesz, ahol kiállításra kerül Márta János autó- és motorsport relikvia gyűjteménye is. Ez a kollekció János életműve, a technikai sportok iránti évtizedes rajongásának és a versenyzőkkel ápolt szoros, tiszteletteljes kapcsolatának kézzelfogható bizonyítéka. A látogatók olyan dedikált bukósisakokat, overallokat és ritka versenyalkatrészeket láthatnak, amelyek egytől egyig egy-egy legendás futam történetét mesélik el.