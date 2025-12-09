Így győzheti le a kerekesszékben élő János, a hatszoros Európa-bajnok autóversenyzőt, Kiss Norbertet

A Nagyszénáson élő, 43 éves mozgáskorlátozott férfi krónikus autoimmun betegséggel küzd, ami az ízületeit, és más szervét is érinti. A saját immunrendszere tévesen támadja meg a szervezetét, ami az ízületi hártyában gyulladást és fájdalmat okoz. A betegség a férfi porcait és a csontjait is károsította, ami ízületi deformitásokhoz és mozgáskorlátozottsághoz vezetett, és epilepszia is társul hozzá. Márta János rövid távon mankóval, hosszú távon pedig kerekesszékkel közlekedik.

Márta János autoimmun betegséggel küzd. Székesfehérváron találkozni szeretne, a hatszoros Európa-bajnok Kiss Norberttel Fotó: olvasó fotó

A kitartásáról híres Márta János a betegsége ellenére is aktív életet él. A mozgássérült férfi hobbija a makettezés. Állapota folyamatosan romlik, a kezein már csak két-két ujját tudja használni, mégis csodákra képes velük, élethű maketteket készít.

Jani egy szimulátorban szeretné átélni a versenyzés élethű élményét Fotó: Nyolczas Fotó

Márta János álma, hogy eljusson Székesfehérvárra

Sosem tétlenkedek. A kerekesszékemből szervezek az autó- és motorsport szerelmeseinek kiállításokat és találkozókat. Most azonban én szeretnék elmenni egy eseményre. December 17-én Székesfehérvár egyetlen szimulátor klubjában lesz megrendezve a GrindVR Közönségtalálkozó Sztárokkal eseménysorozat, ahol egy élethű szimulátorban lehet átélni a versenyzés élethű élményét

- folytatja Jani, akinek az eseményen lenne lehetősége találkozni Kiss Norberttel, és Tóth Krisztián Márk újságíróval is, ahol a házigazda arra is lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők kipróbálhassák hazánk egyetlen, hat tengelyes, mozgó, FIA-homológ elemekkel és alkatrészekkel teletűzdelt kamion szimulátorát ami, elképesztő versenyélményt nyújt a csúcstechnológiájának köszönhetően. Kiss Norbert eredményes autóversenyző, aki hatszoros Kamion-Európa-bajnok.

A nagy távolság miatt lehet, hogy le kell mondjak erről az életre szóló élményről, mert Nagyszénásról 250 kilométerre van Székesfehérvár, és nincs aki elvigyen. Másnak megoldani ezt az utazást egyszerű feladat lenne, nekem mivel a betegségem miatt korlátok közé vagyok szorítva, viszont nagy feladat. Csak abban bízhatok, hogy valaki a segítségemre siet és elvisz Székesfehérvárra

– mondja vágyakozóan Jani, aki folyamatosan kezelésekre jár. Kiss Norbert nagy szeretettel várja Janit és mindent már előre megszervezett a nagybeteg férfi számára.