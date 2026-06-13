Megszólalt a népszerű színész: Így van most Christina Applegate

Szívszorító, ugyanakkor inspiráló részleteket osztott meg Christina Applegate állapotáról egykori kollégája és jó barátja, David Faustino. Az Egy rém rendes család sztárja szerint a színésznő a szklerózis multiplex okozta nehézségek ellenére sem veszítette el híres humorérzékét.

Christina Applegate volt színésztársa támogatását élvezi

Fotó: IMDB

Christina Applegate barátai kitartanak a színésznő mellett

Faustino, aki éveken át Applegate képernyőbeli öccsét, Bud Bundyt alakította a népszerű sorozatban, elárulta, hogy a színésznő számára rendkívül megterhelő az évek óta tartó betegség, ám még a legnehezebb időszakokban is megőrizte jellegzetes humorát.

Nagyon nehéz volt neki, de megőrizte a humorát

– mondta a színész. Hozzátette, hogy Christina mindig is híres volt száraz, szarkasztikus stílusáról, és ez a személyiségjegye a betegsége ellenére is ugyanolyan erős maradt.

Faustino elmondása szerint rendszeresen tartják a kapcsolatot, gyakran írnak egymásnak, és amikor találkoznak, a komoly beszélgetések mellett rengeteget nevetnek is. Szerinte a humor fontos szerepet játszik abban, ahogyan Applegate megpróbál megbirkózni a mindennapi kihívásokkal.

A színésznő még 2021-ben jelentette be, hogy szklerózis multiplexszel diagnosztizálták. Azóta többször is őszintén beszélt arról, milyen fájdalmakkal és nehézségekkel jár a betegség. Nemrég kórházi kezelésre is szorult, korábban pedig arról vallott, hogy a folyamatos fájdalmak miatt időnként szinte ágyhoz kötve érzi magát.

A sztár képviselő a Page Sixnek adott április 16-i nyilatkozatában elmondta, hogy a színésznő bátran küzd betegségével.

Nem tudok nyilatkozni arról, hogy kórházban van-e, vagy milyen orvosi kezeléseket kap. Hosszú ideje súlyos egészségügyi problémákkal küzd, amelyekről üdítően nyíltan beszélt...

Christina Applegate és David Faustino 1987 és 1997 között szerepeltek együtt az Egy rém rendes család című sorozatban, ahol Kelly és Bud Bundy testvérpárt alakították. Az évek során szoros barátság alakult ki közöttük, amely a sorozat befejezése után is megmaradt, írja a Page Six.