Nagy a baj: kórházba került a Rém rendes család sztárja, Christina Applegate

Christina Applegate 2021-ben hozta nyilvánosságra, hogy szklerózis multiplexszel küzd. Azóta többször nyilatkozott a betegségéről és arról, hogy milyen mértékben hat ki a mindennapjaira. Most azonban sajtóértesülések szerint a színésznő kórházba került, ám egyelőre nem tudni, hogy van-e köze a betegségéhez.

Fotó: Northofoto

Sajtóértesülések szerint kórházba került Christina Applegate Los Angelesben. Az 54 éves színésznő 2021 óta küzd szklerózis multiplexszel, és állítólag március végén vették fel egy egészségügyi intézménybe. Egyelőre nem tudni, hogy a felvétel összefüggésben áll-e az alapbetegségével. Egyelőre a színésznő képviselője nem erősítette meg a hírt, azonban így nyilatkozott: „Nincs megjegyzésem arra vonatkozóan, hogy kórházban van-e, vagy milyen kezeléseket kap. Hosszú ideje küzd összetett egészségügyi problémákkal, amelyekről őszintén beszélt a memoárjában és a podcastjában is.”

A színésznő többször nyilvánosan beszélt az állapotáról az elmúlt időszakban. Februárban elárulta, hogy folyamatos fájdalmaktól szenved, amelyek sokszor az ágyhoz kötik. Ennek ellenére azonban igyekszik helyt állni a mindennapokban, legfőképp a 15 éves lánya mellett.

Kitart még akkor is, ha nehéz is

Megható őszinteséggel beszélt korábban egy interjúban:

Szeretem elvinni őt, ez a kedvenc időtöltésem. Ez az az egyetlen idő, amikor kettesben lehetünk. Azt szoktam mondogatni magamnak: »Csak juttasd őt el biztonságban, aztán menj haza, hogy visszafeküdhess az ágyba.« És pontosan ezt szoktam tenni.

Applegate férjével, Martyn Lenoble holland zenésszel nevelik közösen a 15 éves lányt, akivel 2013-ban házasodtak össze. Christina Applegate 2021-ben beszélt először a betegségéről nyilvánosan, amelyet egy érzelmes bejegyzésben tett meg: „Néhány hónapja diagnosztizáltak nálam MS-t. Ez egy furcsa utazás, de rengeteg támogatást kaptam olyan emberektől, akik szintén ezzel élnek.”

Hozzátette:

Kemény volt az út. De mindannyian tudjuk, az út megy tovább. Hacsak egy idióta el nem állja. Egy szintén MS-es, barátom azt mondta: Felébredünk, és megtesszük, amit kell. Én is ezt teszem. Most pedig egy kis nyugalmat kérek, amíg ezen keresztül megyek.

Christina Applegate neve leginkább a „Rém rendes család” című sorozatból ismert, 1987 és 1997 között alakította Kelly Bundy karakterét. Nemrég megjelent „You With the Sad Eyes” című könyvében részletesen ír hollywoodi pályafutásáról és a betegséggel vívott küzdelméről is. - írta a Page Six.