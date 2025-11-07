Megrázó: karácsony éjszakáján derült fény az édesanya súlyos betegségére

A 37 éves Emily Henders egy kétgyermekes biológiatanárnő. 2021 decemberében diagnosztizálták szklerózis multiplexszel. Azóta több ijesztő visszaesést is átélt. A betegség súlyosan rombolja életminőségét, miközben édesapja is ugyanezzel a diagnózissal küzd. Az édesanya lehet az első brit páciens, aki kipróbálhatja az új sclerosis multiplex kezelést - közölte a BBC.

A szklerózis multiplex egy autoimmun betegség Fotó: Pexels

A nőt karácsony éjszakáján diagnosztizálták szklerózis multiplexszel

A szklerózis multiplex egy autoimmun betegség, amelyben az immunrendszer tévesen megtámadja az agy és a gerincvelő idegrostjait. A híres színésznőt, Christina Applegate-t is 2021-ben diagnosztizálták ugyanezzel a betegséggel.

A betegség tünetei:

zsibbadás (amely érinthet egy vagy több végtagot is)

elektromos ütés érzése (ami gyakran a nyak mozgatására következik be)

remegés

bizonytalan járás

látászavarok (gyakran kettőslátás)

fáradtság

szédülés

A tüneteim fizikailag fokozatosan rosszabbodtak

– mondta a 37 éves tanárnő kétségbeesetten.

Néha furcsán éri a lábam a járdát, vagy tanítás közben remegnek a kezeim

– tette hozzá.

Első súlyos visszaesésére sosem fog emlékezni jó érzéssel: kisgyerekei látták, ahogy a mentők elviszik.

Lelkileg aggódom miattuk – hogy hogyan élik meg mindezt. Nagyon félelmetes a jövő, mert nem tudom, mit hoz a következő visszaesés

Emily fél, hogy gyermekei is öröklik a betegséget. A 37 éves tanárnő az első, aki kipróbálhatja az új sclerosis multiplex kezelést.

Emily a University College London Kórházban kapta meg a terápiát, egy nemzetközi klinikai vizsgálat részeként. A szakértők szerint a célzott immunterápiás kezelés „átalakíthatja” a betegek életét, mivel lassíthatja, sőt akár meg is állíthatja a betegség előrehaladását.