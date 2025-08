Kórházba került Christina Applegate, ordított a fájdalomtól az énekesnő

Christina Applegate őszintén mesélt legutóbbi egészségügyi válságáról, miután olyan fájdalmak miatt szállították kórházba, amik miatt szó szerint üvöltözött a kíntól.

Kórházba került Christina Applegate / Fotó: Northofoto

Az énekesnő-színésznőnél 2021-ben diagnosztizálták szklerózis multiplexet (MS), és azóta is nyíltan beszél az állapotával járó kihívásokról, beleértve a különféle tüneteket is. Applegate nemcsak más műsorok vendégeként, hanem saját a podcastjéban is beszél az egészségi állapotáról. A műsort a Maffiózók színésznőjével, Jamie-Lynn Siglerrel közösen vezeti, aki szintén MS-sel él együtt- írta az Unilad.

A legfrissebb epizódban (amely augusztus 5-én jelent meg) Applegate a kórházból jelentkezett be, és onnan beszélgetett Siglerrel. Elmondása szerint nemrég Európában járt a családjánál, és ott kezdte el magát rosszul érezni. Akkor még nem volt súlyos, inkább csak „hullámzó” állapotként jellemezte, de a hazafelé tartó, 11 órás repülőúton már nagyon nem volt jól. Amint megérkezett az Egyesült Államokba, azonnal kórházba ment, és választ követelt az orvosoktól arra, hogy miért érzi így magát.

Tudni akarom, hogy mi történik, és azt is, hogyan lehetne véget vetni neki

– mondta el az énekesnő a műsorban. Hozzátette:

Kértem az összes létező vizsgálatot, amit csak el lehet képzelni.

A következő napon azonban olyan fájdalom jelentkezett a jobb oldalán, a háta tájékán, amihez foghatót még sosem tapasztalt. Applegate azt hitte, hogy kilyukadt a vakbele. A fájdalom annyira elviselhetetlen volt, hogy „ordítani” kezdett, és az orvosok sürgősségi CT-vizsgálatra küldték az éjszaka közepén.

A vizsgálat kimutatta, hogy az 53 éves színésznőnek vesefertőzése van, amit most antibiotikumokkal kezelnek.

Jelenleg itt tartunk

– mondta el a podcastban adott egészségügyi frissítésében, majd azzal zárta a mondandóját:

Most azt gyanítják, hogy esetleg valami más is állhat a háttérben, de nem szeretném megnevezni, hogy mire gondolnak, mert nem akarok senkit megijeszteni.