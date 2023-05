"Ez k*rvára szívás": Christina Applegate nyíltan beszélt betegségéről

Christina Applegate 2021 augusztusában jelentette be, hogy krónikus betegséget diagnosztizáltak nála. Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a színésznő gyógyíthatatlan betegséggel, a szklerózis multiplexszel küzd. Ez a betegség sajnos a mozgáskoordinációjára is negatív hatással van, így rövid időn belül annyira elgyengült, hogy már csak bottal képes járni.

Christina Applegate korábban csillagot kapott a legnagyobb színészek között, a Hírességek Sétányán Fotó: Emma McIntyre

A színésznő a napokban a Vanity Fairnek beszélt betegségéről.

"Vannak bizonyos dolgok, amelyeket az emberek természetesnek vesznek az életükben, és én is természetesnek vettem. Lépcsőn lemenni, cipekedni - ezt már nem lehet megtenni. Ez k*rvára szívás. Még mindig tudok vezetni a kocsimmal rövid távokon. Fel tudok vinni ételt a gyerekemnek. Fel, de soha nem lefelé" - nyilatkozta a lapnak Christina, aki arról is beszélt, hogy a Halott vagy utolsó évadát már úgy forgatták, hogy közben már a betegséggel küzdött.

“Mivel ez a tavalyi év olyan hihetetlen küzdelem volt, megkönnyebbültem, hogy már nem kell olyan keményen nyomnom, hogy átvészeljem a napomat” - mondta.