Egy korszak vége: betegsége miatt visszavonul Hollywoodból Christina Applegate

Utolsó nyilvános szereplésére készül Christina Applegate. A világszerte ismert és elismert színésznőn felülkerekedett a betegsége. Bár nem adja fel a harcot a clerosis multiplex nevű autoimmun betegséggel szemben, belátta, hogy a tünetek mellett már nem lesz képes színésznőként dolgozni.

Ősszel csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán – Fotó: Emma McIntyre

Utolsó megjelenés színésznőként

Ahogy azt a napokban bejelentette: a Screen Actors Guild Awards lesz az utolsó díjátadó, amin részt vesz. A neves díjátadógálát február 27-én, hétfőn rendezik meg Los Angelesben. Applegate a Netflixen sugárzott, háromévados Halott vagy című sorozat szereplőjeként érintett a gálán. „Ez lesz az utolsó díjátadógála, amin színésznőként részt fogok venni, szóval ez elég nagy dolog. Jelen pillanatban nem tudom elképzelni, hogy hajlani 5-kor keljek, és 12-14 órát töltsek a forgatáson. Ezt jelenleg nem látom magam előtt” – nyilatkozta a Los Angeles Timesnak, majd hozzátette: csaknem húsz kilót hízott a mozgáskorlátozottsága és a gyógyszerek miatt.

Nem titkolta a betegségét

A sorozat utolsó évadának forgatása alatt kezdődtek Applegate lábfájdalmai és remegése. Hamarosan megérkezett a sclerosis multiplexről szóló diagnózis, amit nem titkolt sokáig a nézőközönség elől. Néhány éve Selma Blair is erről a betegségről vallott: ahogy Christina, úgy ő sem adta fel, a Dancing with the Stars amerikai verziójában is elindult, ám a betegség tünetei miatt fel kellett adnia a versenyt.

Egyéves kora óta a képernyőn

Applegate esetében nem túlzás azt mondani, hogy korán kezdte a szakmát: mindössze egyéves volt, mikor 1972-ben az Ármány és szenvedély című sorozatban feltűnt csecsemőként. Tízéves korától pedig egyre gyakrabban lehetett látni amerikai sorozatokban egy-két rész erejéig. A nagy áttörés 16 éves korában történt: kiválasztották Kelly Bundy szerepére az Egy rém rendes család című sorozatba, Ed O’Neill, Katey Sagal és David Faustino mellé.

Kelly Bundyként vált világszere ismertté – Fotó: IMDB

A 2000-es évek elejétől olyan filmekben szerepelt, mint a Reszkess, Amerika, Édes kis semmiség, Tökös srác, Túlélni a karácsonyt, Hétmérföldes szerelem, Elhajlási engedély, és még folytathatnánk a sort. A Jóbarátok című sikersorozatban is feltűnt a Jennifer Aniston által megformált Rachel Green hisztis húgaként.

Utolsó szerepe a már említett Halott vagy című sorozatban megözvegyült ingatlanügynök, Jen Harding.

Christina Applegate a Halott vagy című sorozatban szerepelt utoljára – Fotó: IMDB

Lánya a mindene

Az 51 éves színésznő méltósággal küzd a betegségével, mely már tolószékbe kényszerítette, melyből csak bot segítségével tud felkelni. Nem engedi el magát, szeretne minden megadni 12 éves lányának, Sadie Grace LeNoble-nek, akit férjével, a basszusgitáros Martyn LeNoble-al nevel. Christina minél több időt szeretne tölteni a kiskamasszal, néhány éve egy interjúban elmondta, részmunkaidőben könyvtárosként dolgozik lánya iskolájában.