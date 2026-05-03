Hogy mi? Ed O’Neill lánya beleszeretett Leonardo DiCaprióba

Főleg arról ismert a színész, hogy szeretni való apákat alakít vígjátéksorozatokban. Ed O’Neill a képernyőn kívül még jobban teszi a dolgát, hiszen negyven éve nős, és két lány odaadó papája.

Ed O’Neill Al Bundy lévén tett szert hihetetlen népszerűségre

Fotó: Eric McCandless/Hot! magazin/Getty Images

Ed O’Neill családja féltve őrzött titok a színész számára

Az Egy rém rendes család Al Bundyjaként ismert Ed O’Neill 1986 óta Catherine Rusoff színésznő férje, két közös lányuk van, Sophia és Claire. A színész civilként megőrizi a családi élete titkait, de időnként mesél az apaságáról és az „édes kötelékről” a lányaival.

„Az apám hajdan nagyon erős hatást gyakorolt rám, ő volt az apamintám, mert nagyszerű szülő volt” – mesélte az Egy rém rendes család Al Bundyja a MeSsy pod­cast­ban. – „Ha a szülő nem jól tölti be a szerepét, azzal tönkretehet egy egész életet. A figyelmes szülői hozzáállás erősen meghatározta a gye­re­keim neveltetését.”

Ed O’Neill gyerekei mindig számíthatnak édesapjukra

Fotó: Mike Windle/Universal Studios/Hot! magazin/Getty Images

Ed O’Neill lányai is kapnak a rivaldafényből

A színész gyakran vesz részt rendezvényeken az idősebbik lányával, Sophiával. A lány a nyilvánosságtól távol nőtt fel, Ed mégis megosztott róla egy vicces történetet a hírességek iránti rajongásáról.

„Egy apák napi vacsorán a Rao’sban, Sophiával szembe jött a nagy plátói szerelme, Leonardo DiCaprio, amitől teljesen kikészült!” – idézte a színész szavait a Hot! magazin.

A kisebbik lánya, Claire számos nyilvános eseményen lépett fel vele, a premierektől a jótékonysági gálákig. 2023-ban elkísérte Edet a Modern család című sorozat záróbulijára, és ott jött rá, milyen érzés, ha valakinek híres az apja.

„Buliztunk a 17 éves lányommal, ő minden percét imádta, de én nem voltam oda érte” – vallotta be Ed a Dinner’s on Me podcastban. – „Claire kissé túlzott figyelmet kapott miattam, ami sok volt neki. A családom továbbra is az életem középpontja. Bár évtizedeket töltöttem Hollywoodban, mindig is elsőbbséget élvezett az, hogy ott legyek, ha a lányaimnak szükségük van rám. Ezt a jövőben is szeretném a betartani. Imádom, amiért otthon is ugyanúgy szeretet vesz körül, mint a sorozatokban Al Bundyként vagy Jay Pritchettként.”