Közutálat tárgya lett Házasság első látásra sztárja? - Itt a magyarázat

A Házasság első látásra című pártaláló reality minden idők egyik legsikeresebb formátuma, mind a három évada sorra döntötte a nézettségi rekordokat a TV2-n. Minden néző találhatott olyan házaspárt, akivel szimpatizálni tud és persze voltak olyanok is, akik sok vita tárgyát képezték. Deák Rebeka Becca és Horváth Zsolt házassága mindenki számára favorit volt, mára azonban sokan másképp gondolkoznak a exférjről.

Házasság első látásra Zsoltját betámadták

A Házasság első látásra szereplői közül a legnépszerűbb talán Deák Rebeka Becca és Horváth Zsolt kettőse volt, a bolondos fiatalokat első ránézésre az ég is egymásnak teremtette… Aztán derült égből villámcsapásként érkeztek a viták, végül annyira elmérgesedett a helyzet, hogy legszívesebben szóba sem álltak volna egymással. A Házasság első látásra szakértői közbenjárásra enyhült a feszültség, de a végső döntésnél – Beccával ellentétben – Zsolt nemet mondott a folytatásra, bár azt megígérte, hogy tiszta lapot nyitva új randizhatnak. Mára tudjuk, ez sem járt sikerrel: Becca azóta az első évados Kabai Andris barátnője, Zsolt pedig visszavonult a bulvárszerepléstől. Csak néha-néha jelentkezik be, ilyenkor rendre leleplező videóban tálal ki sérelmeiről Becca irányába, azt állítva, a lány csak színjátékot adott elő a kamerák előtt, csak a saját érdekeit nézte, és az énekesi karrierjét építette, amivel – Zsolt szerint – még jogsértést is elkövetett ellene.

A közvélemény egy ideig Zsolt mellett állt a nyilvános adok-kapokban, de mostanra ez megváltozott. Zsolt maga árulta el: rengeteg bántó üzenetet kap…

A házaspár viszonya megromlott a műsor alatt, azóta pedig tovább mérgesedett

„Nekem is vannak sz*rabb időszakaim”

„A Halley-üstököshöz hasonló gyakorisággal jelenek meg Instán és Facebookon. Amikor elkezdek reagálni az üzenetekre, nagyrészt dühös és sértődött számonkérésekkel találkozom. Újra és újra el kell magyaráznom, hogy miért vagyok az átlagnál passzívabb az online térben” – jelentkezett be a hétvégén Instagramon.

„SZÓVAL: Nem, nem sz*rlak le, nem ignorállak. Nem ellened irányul, nem szándékos és nem személyes. Ne csinálj belőle önérzeti kérdést! Ne az én online kommunikációs szokásaim/igényeim/lehetőségeim alapján határozd meg a relációnk minőségét és pláne ne ebből vezesd le az önbecsülésed!” – fröcsögött az exférj, hozzátéve, egyébként sem szereti az online térben való üres csevegéseket, amúgy is, annyi üzenetet kap, hogy könnyen átsiklik néhány – vagy sok – felett.

Ha legközelebb újra megnyitom az appot, reagálok a legfelső/legújabb 8-10 DM-re (55%-ban leb*szásra) aztán tele lesz a t*köm az egésszel és bezárom a p*csába. Ez egy olyan önindukciós folyamat, melynek következtében exponenciálisan egyre több idő telik el két Insta/Messenger megnyitás között és így egyre több »válsághelyzetet« kell menedzselnem.

„És nekem is vannak sz*rabb időszakaim, amikor csöndben, magamban kell rendszereznem a gondolataimat” – zárta gondolatait, hozzátéve: „Szeretet! Áldás! Békesség! Türelem!”