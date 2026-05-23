„Van valami, amit nem szabadna a raktérben tartanunk” - 180 utassal a fedélzeten hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép
Az egyik utas hatalmas hibát követett el.
Egy repülőgép kényszerleszállást hajtott végre, miután egy utas a csomagjában felejtette a töltőn lévő telefonját. A fedélzeten tartózkodó 180 utas pánikba esett, amikor a kapitány csak annyit mondott: „Van valami, amit nem szabadna a raktérben tartanunk.”
Powerbank miatt hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép
Az easyJet Hurghadából, Egyiptomból Lutonba tartó járata kedden helyi idő szerint este 11:30-kor kényszerleszállást hajtott végre Rómában. Az utasok először semmit sem tudtak arról, hogy mi a probléma, csupán a pilóta sejtelmes mondata volt az egyetlen jel, hogy valami nincsen rendben. Aztán híre ment, hogy egy nő szólt egy stewardessnek a külső akkumulátoráról, amit telefonjára dugott, majd a feladott poggyászában felejtett.
A járatot végül tűzveszély miatt eltérítették. Az utasokat hotelekben szállásolták el, vagy a terminálon aludtak, mivel a légitársaság következő Róma–Luton járata szerdán délután 2 órakor indult.
Az 57 éves Paul Casterton a 61 éves Laura Bartlett-tel utazott a járaton, elmondásuk szerint először senki sem tudta, hogy mi történhetett.
A gép hirtelen irányt váltott és süllyedni kezdett. Nehéz volt nem a legrosszabbtól tartani. Stresszes volt, amíg leszálltunk. Szinte megkönnyebbülés volt, amikor a nő bevallotta. Hála istennek nem bomba volt a raktérben
- mondta Paul.
A légitársaság hivatalos közleménye szerint „a május 19-én Hurghadából Lutonba tartó EZY2618-as járatot Róma Fiumicino repülőterére terelték, miután a személyzetet tájékoztatták arról, hogy egy külső akkumulátor tölt az egyik poggyászban.” Az easyJet hozzátette, hogy a kapitány a biztonsági előírásoknak megfelelően eltérítette az utat, illetve az okozott kellemetlenségért elnézést kértek az utasoktól - írta a The Sun.
A történtek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a powerbankok használata a repülőgépeken szigorúan tilos a teljes utazás alatt. Kizárólag a kézipoggyászban szállíthatók, a feladott bőröndben biztonsági okokból szigorúan tilos tárolni őket.
