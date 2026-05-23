Középiskolás önkéntes tűzoltó mentette meg a bajba jutott gyermeket
Nem mindennapi mentésről számolt be az Országos Mentőszolgálat.
Nem hétköznapi mentésről számoltak be az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. Április végén a középiskolás önkéntes tűzoltó, Konrád éppen az iskolából tartott hazafelé, amikor szemtanúja volt egy balesetnek. A fiatal egy percig sem tétlenkedett, azonnal odarohant a helyszínre, ahol elsősegélyt nyújtott egy sérült kisgyereknek.
Szinte a fiatal vérében van a tűzoltó hivatás
"A fiatal önkéntes tűzoltó nemrég vett részt egészségügyi oktatáson, a táskájában levő elsősegély-felszerelésnek és felkészültségének köszönhetően a mentők kiérkezéséig körültekintően járt el és nyugtatta a sérült gyermeket" - írta a mentőszolgálat, hozzátéve, hogy az erősítés rövid időn belül a helyszínre érkezett, a 17 éves fiút pedig megdicsérték emberséges tettéért.
Azonban ez még nem minden, bejegyzésük szerint Konrád ízig-vérig tűzoltó. Nagypapája számos alkalommal vitte magával a tűzoltóállomásra, így a fiatal már ötéves kora óta otthonosan mozog ebben a környezetben. Sőt, apai és anyai ágon is van több felmenője, akik önkéntes vagy hivatásos tűzoltóként teljesítettetek szolgálatot. A fiatalt a hivatásban elsőként tűzoltóautó szirénája és felszereltsége fogta meg igazán.
Az Országos Mentőszolgálat külön köszönetet mondott Konrádnak és a bajtársaiknak, és mielőbbi felépülést kívánt a kis sérültnek.
