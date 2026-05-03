RETRO RÁDIÓ

A 25 éves nő cisztával rohant kórházba, végül négyes ikreket szült: „Először azt hittem, viccelnek”

Az édesanya pokoli kínokkal rohant kórházba. Négyes ikrek okozták a panaszokat.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.03. 14:00
nagy család ikrek kórház szülés

Sokkoló történet látott napvilágot egy nyolchetes kismama esetében, aki súlyos hasfájással rohant a kórházba. Olyan súlyos tüneteket tapasztalt magán, hogy szinte már járni sem bírt. A valóság sokkal több boldogságot hozott: négyes ikrekről volt szó.

alt= négyes ikrekkel volt várandós az édesanya
Az édesanya attól félt veszélyben van a magzata: végül kiderült, hogy négyes ikreket hord a szíve alatt / Fotó: freepik.com (Illusztráció)

Nem várt meglepetés: négyes ikrekkel jöttek haza a kórházból

A 25 éves börtönőrként dolgozó April már háromgyermekes édesanya volt, a 24 éves férjével, Shawnpaillel. Két lányuk, az 5 éves Wynter és a 4 éves Evangeline, valamint egy 2 éves fiuk, Koda várta őket haza. Az édesanya elmondása szerint, amikor a kórházba ért a súlyos hasfájásokkal, meg volt győződve arról, hogy cisztája van, ami veszélyeztetheti a magzatát. Végül az őt vizsgáló nővér kérdezte meg, hogy mit szólna hozzá, ha nem egy gyermekről lenne szó?

Annyira sokkolt a dolog, hogy megszólalni sem tudtam. Először azt hittem, viccelnek. De amikor ránéztem a monitorra, láttam mind a négy szívverést

- idézte fel April.

A pár korábban bevallotta, hogy nem tervezték, hogy újabb babát vállaljanak, hiszen már három gyermek szülei voltak. A döbbenetet öröm követte, majd gyorsan félelem váltotta fel. A szakértők később elmagyarázták a kockázatokat, és javasolták a szelektív terhességmegszakítást, mivel a négyes terhesség rendkívül kockázatos.

Ez azt jelentette volna, hogy a leggyengébb babát elvetetjük. De erre nem voltunk képesek. Mindegyiküknek esélyt akartunk adni. Vettünk egy 11 személyes autót, és új gyereküléseket szereztünk be

- mesélte az édesanya.

Ahogy nőtt a hasa, már 16 hetesen úgy nézett ki, mintha bármelyik pillanatban szülne. Babaváró bulit is tartottak, ahol rengeteg ajándékot kaptak, köztük kiságyakat is. Később kiderült, hogy a három fiú mellett egy kislány is úton van.

2025 júliusában, négy hét kórházi megfigyelés után, April császármetszéssel életet adott négy babájának: Artemisnek, Denahinak, Curtisnek és a kis Eudorának. Mindannyian koraszülöttek voltak, ezért az intenzív osztályra kerültek - írja a The Sun.

Csodálatos érzés volt, amikor végre mind együtt voltunk. A gyerekek mellett alig van öt percem magamra, de semmin sem változtatnék. Mondhatni… négyszeresen szerencsés vagyok

- ecsetelte boldogan a fiatal édesanya, aki immár 9 fős család büszke tagja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu