Mádai Vivien megmutatta kerekedő pocakját - Fotó

A tévés az utóbbi időben nem sokat szerepelt nyilvánosan, sem műsorokban, sem máshol. Ám azonnal újra magára vonta mindenki figyelmét Mádai Vivien, amikor 11 évvel első fia, Zénó születése után bejelentette, hogy ismét várandós.

A szőke szépség Szilveszter napján, egy hatalmas terhespocakos fotóval tudatta a világgal, hogy második gyermekét várja. A Mokka egykori műsorvezetője azóta is igyekszik minél kevesebbet megosztani a magánéletével kapcsolatban, ám most mégis kivételt tett. Friss fotókon mutatta meg, hogy milyen nagy már kerekedő pocakja, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

Buborék

- írta Mádai Vivien a megható fotóihoz.

Mádai Vivien gyönyörű kismama

A galériában Mádai Vivien az üvegajtóból visszatükröződő várandós pocakját mutatta meg, majd egy kiskutyás fotó után szétnyílt jackibe is megmutatta a kerekedő hasát. Ezután jött egy fotó a babaágyról, majd megmutatta corgije milyen édesen bújik a pocakjához. Végül egy ultrahang képen a baba lábacskáit is megmutatta követőinek. A fotó összeállítást még Epres Panni is kommentelte.