„Tudatos döntés volt, hogy kevesebbet engedek láttatni az életünkből” – megdöbbentő vallomást tett Mádai Vivien

Mádai Vivien még a tavalyi év utolsó napján egy különleges Instagram-bejegyzésben tudatta, hogy 11 év után ismét gyermeket vár.

Mádai Vivien részéről tudatos döntés volt, hogy kevesebb dolgot mutat meg a magánéletéből

Mádai Vivien számára az anyává válás témája olyan tapasztalatokat hozott, amelyeket nem szeretne magában tartani

Az egykori műsorvezető a közösségi oldalán egy friss poszttal jelentkezett. Mádai Vivien elárulta, tudatos döntés volt az a részéről, hogy kevesebb dolgot mutat meg a magánéletéből, többek között amiatt, mert nem történt semmi különös. Ám a következő időszakban jóval aktívabb lesz, mivel az anyává válás témája most olyan tapasztalatokat hozott számára az elmúlt hónapokban, amelyeket nem szeretne magában tartani.

Az elmúlt években tudatos döntés volt részemről, hogy kevesebbet engedek láttatni az életünkből. Részben azért, mert nem történt semmi rendkívüli, részben pedig azért, mert egy idő után sokszor öncélúnak éreztem mindazt, ami itt zajlik. Most mégis azt gondolom, kivételt kell tennem. Talán az egykori La Mome-os idők emléke miatt – emlékszik erre még valaki? –, de leginkább azért, mert az anyává válás témája olyan tapasztalatokat hozott az elmúlt hónapokban, amelyeket nem szeretnék magamban tartani. Hiszem, hogy ezek a gondolatok, élmények másnak is kapaszkodót adhatnak és pusztán a saját belső integritásom megőrzése miatt most nem maradhatok csendben. Még keresem a számomra leginkább megfelelő platformot, de ha összegyűlik bennem az ehhez szükséges erő, jelentkezem. Ígérem

