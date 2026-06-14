Óriási örömhírt jelentett be férjével Tóth Vera, régóta erre várt mindenki

Az elmúlt időszakban viszonylagos csend volt a korábbi Megasztár győztes körül. Ezért is lepődött meg a követőtábora a hírtől, amit Tóth Vera és férje, Pauli Zoli szombaton jelentettek be.

Tóth Vera énekesnő a szakács Pauli Zoltán személyében találta meg az igazit (Fotó: Boldog Ati)

Tóth Vera és férje új kalandba vágtak együtt

Az énekesnő mögött nagyon nehéz időszak van, de úgy tűnik, most már jó úton jár. Tóth Vera tavaly mindenkit sokkolt vallomásával, hogy mentőt hívott saját magára, mindezt csak a sokadik roham után. Mint kiderült, az első Megasztár győztese komoly egészségügyi problémával küzd, ami miatt hatalmas változást eszközölt életvitelében. Ennek köszönhetően már sokkal kiegyensúlyozottabb, egészségesebb, de persze ettől még ugyanúgy vigyáz magára. Most pedig az is kiderült, hogy az elmúlt hónapokban nagyon készült valamire, amiben a kis házi kedvencét elvesztő Tóth Vera férje is nagy segítség volt. Megnyitották első közös pékségüket Őrmezőn, hatalmas volt a felhajtás, Király Linda és Mujahid Zoltán is tiszteletét tette.

Június 13-ától megnyílt a Verás by Palkonya, ami a férjem és az én első vállalkozásunk Őrmezőn, a régi Sütizz Cukrászda helyén, ami két éve már, hogy bezárt. Úgy döntöttünk, mivel ebben az utcában lakunk, amikor Budapesten vagyunk, hogy ide jövünk és az előző tulajokkal megbeszélve, hogy csináljunk egy pékséget a palkonyai finomságokból. Pékség, cukrászat leszünk, fagyizni lehet, finom kovászos dolgokat lehet majd kapni, minden itt készül. Tehát a fagyi helyben főzött, a cukrászat itt található, tehát a terhelés is itt található.

– mondta Instagram videójában Tóth Vera, akinek családja tavaly új taggal bővült, majd férje vette át a szót.

„Minden pénteken lesznek majd ezek az Aperitivok, fél öt körül indulnak majd, nem csúszik bele majd annyira az estébe, de vacsoráig elmegy majd a keserű italok, a negronik, a spritzek, lesz jó zene. Az a terv, hogy az udvarban ez a feeling lesz itt. De ez inkább csak péntek, szombat, amikor a munkából hazafelé mégy, ugye ez egy délutáni pékműhely, szeretném megreformálni ezt a szakmát, mert nem szeretek korán kelni, úgyhogy délutáni pékműhelyet csináltunk, így elég később kelni. Így amikor te mégy haza a munkából, mondjuk pénteken, akkor meleg kenyér lesz!”