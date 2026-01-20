Hoppá! Tóth Vera hatalmas örömhírt jelentett be, bővült a család

Az első Megasztár győztese rajongással szereti a kutyákat, nem tudja eb nélkül elképzelni az életét. Tóth Vera nemrég elvesztette egyik kedvencét, ám most örömmel jelentette be: új négylábú csatlakozott családjukhoz.

Tóth Vera férje, Pauli Zoli mindenben támogatja az énekesnőt (Fotó: MW)

Tóth Vera családja cuki kutyussal bővült

Mindig is népes állatsereg volt az énekesnő körül, nem csak több kutyusa, de macskája is volt. Már többször bizonyította is Tóth Vera, hogy ő mindent megtesz házi kedvenceiért, emlékezetes, amikor eltűnt kutyáját kereste, s végül hosszú napok múlva, hatalmas összefogás által lett meg a négylábú kedvenc. Egy másik kutyusát fizioterápiára hordott a sérve miatt, egy szó min száz, szerencsés az a négylábú, aki az előadó lakásába teszi be tappancsát.

De bármennyire is luxuséletet nyújt állatainak Vera, hiába az állandó állatorvosi vizsgálat, nemrég elvesztette Carlost, a kutyus 11 évet élt.

Carlos igazi macho kutya volt, ezért is kapta a nevét. Bár természetéből adódóan egygazdás fajta volt, kiválasztotta magának a szomszédot, és volt olyan, hogy az ágyukban kelt fel. Élete során mindennap az erdőben sétáltak, nyáron a Balatonra és a Velencei-tóra vitték fürödni, hegymászásra is magukkal vitték. Én ezt nem tudtam volna neki megadni. Neki így egy teljes, gazdag élete lett, és ezért hálás vagyok a szomszédjaimnak, hogy megadhatták neki mindazt, amit megérdemelt.

– írta közösségi oldalán akkor az énekesnő, aki tavaly Petőfi Zenei Díjat kapott.

Az énekesnőt most barátai lepték meg egy tüneményes, fajtatiszta corgi kutyussal, akit be is mutatott követőinek. A fotóhoz annyit írt:

„Vége az öltözői magánynak”



Nehéz időszakon van túl

Az énekesnő több, mint 70 kilót fogyott le tavaly, nem csoda, hogy Tóth Vera fogyásának titka mai napig érdekli az embereket. Mint kiderült, évekig szenvedett egy betegség tüneteitől, amit sokáig nem tudtak az orvosok beazonosítani, ez akadályozta a súlyvesztésben is.