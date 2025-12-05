Tóth Vera őszintén vallott nehézségeiről - sikerült letennie káros szokását!

Tóth Vera őszintén vallott életmódbeli nehézségeiről az Instagramon, abban a reményben, hogy majd másokat is képes lesz inspirálni az elképesztő kitartásával.

Tóth Vera jelenleg nem csak a karácsonyi nagykoncertjére készül, hanem újra visszatérhet az edzéshez

Fotó: MTVA/Ridikül

Tóth Vera visszatér az edzéshez

A Megasztár első szériája győztesének elképesztő fogyása miatt plasztikai műtéten kellett átesnie. A műtéti felépülés ideje alatt nem igazán tudott a mozgással úgy foglalkozni, ahogyan előtte, de mint mondja, végre visszatérhetett a K-1-hez, amely egy Japánból származó küzdő sport. Minderről az Instagramon vallott az énekesnő, akinek most már nem csak a szövegtanulásban kell ügyeskednie.

Nem “csak” szövegtanulás van ám. Én így erősítek a december 22-i nagykoncertemre. Végre visszatérhettem a K1-hez! A műtétem után sokáig nélkülöznöm kellett a sportot, és mindent, amitől jobb és jobb lehetek testileg…Türelem, várakozás, magamba szállás, ez volt az én triumvirátusom az elmúlt hónapokban.

- írta az Instagram bejegyzésében.

Meglepő módon, Vera dohányzott, azonban sikeresen lemondott erről a rossz szokásáról, amely számára éhséget eredményezett, így ezzel is meg kellett küzdnie újból.

Tudom, hogy nem volt köztudott rólam, de dohányoztam és néhány hónapja leszoktam a cigizésről is, hosszú idő után. Ez a leszokás pedig folyamatos éhséget eredményezett, ami az esetemben nem egy tuti útitárs, így megint egy pokoli nehéz időszak van mögöttem, a felülkerekedés önmagadon fárasztó, főleg, ha egykoron vad hedonista voltál. Az étkezést fegyelmezetten tartottam, bár sokszor úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó ebben, néha nagyon el voltam “anyátlanodva”. Biztos, te is vagy így néha…

- olvasható szintén a bejegyzésében.

Vera bízik abban, hogy őszinte szavai majd inspirálni fogják azokat, akik hasonló cipőben járnak, őt is sokszor szokták a rajongók húzni a helyes irányba, majd azt kérte a rajongóitól, hogy adjanak neki sok erőt, hogy továbbra is keményen dolgozhasson, ezáltal folytatva azt az utat, amelyen az életmódváltás során, és hogy a színpadról is adhasson vissza ebből az embereknek.