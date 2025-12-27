Örömhír! Horváth Éva újra tud járni balesete után - Videó!
Megannyi nehéz pillanat és kitartás. Horváth Éva megmutatta: nincs lehetetlen.
Büszkén osztotta meg a közösségi médiában, hogy sikerült véghezvinnie, amit eltervezett. Horváth Éva újra jár. Balesete óta rengeteg erő és kitartás áll mögötte. Most azonban kijelentette: végre elérte a célját.
Horváth Éva büszkén mutatta meg: újra tud járni
Sikerült teljesítenem a célom, miszerint karácsonyra járni fogok
– írta bejegyzéséhez Horváth Éva.
- Horváth Éva egy évvel ezelőtt szenvedett brutális balesetet, ami után sokáig a kórház volt az "otthona".
- Az egykori szépségkirálynő elképesztő utat járt be azóta, most már egy mankó is elegendő neki a folyamatos rehabilitációk mellett.
- Az egykori szépségkirálynő még Balin élte át poklok poklát, amiből már jó ideje próbált felépülni.
Most új videójában, a karácsonyfa mellől jelentkezett be, ahol mankó nélkül mutatta meg - elérte célját és újra tud járni. A felvételen látható édesapja is, aki végig mellette sétál, hogy támogassa lányát.
Szuper és apukád hogy óv téged
– írták kommentben.
Nem ismerlek személyesen, de őszintén nagyon sajnálom ami veled történt. Egy ilyen baleset mindenhol nagyon rossz, de külföldön ilyen körülmények között amit átéltél-ez életveszélyes volt. Örülök, hogy javul az állapotod. Minden jót kívánok neked
– írta egy másik hozzászóló.
Kedves Évi! Nem ismerlek személyesen, de az ilyen emberek által nyújtott kitartás és csoda adhat erőt mindenkinek. Legjobbakat kívánom neked alapból is az életben, és hogy még minden egyes nappal jobb legyen a lábad! Támogatásra lenne szükséged, apró segítségekben, bármikor megtalálsz (akár egy fuvar vagy mosogatás)
– áll egy következő kommentben.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre