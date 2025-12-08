Eljött az idő: Horváth Éva nem bírt tovább várni ezzel
Az egykori szépségkirálynő alig várta, hogy eljöjjön ez a pillanat.
Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva az adventi időszak beköszöntével egyértelműen ő is azok közé az ünneplők közé tartozik, legalábbis a közösségi oldalán közzé tett bejegyzés alapján, akik idő előtt a karácsonyi hangulatba varázsolja otthonát.
Horváth Éva egész évben erre várt
A 47 éves modell nemrég boldogan posztolta a közösségi oldalára, hogy milyen karácsonyi díszekkel ékesíti meg otthonát. Még ha december eleje is van, jelentős napsütés sem rontja el Éva ünnepi hangulatát a karácsonyi díszek előszedéséhez.
A szikrázó napsütésben jelentem én is elkezdtem a díszítést
- írta bejegyzése alá az egykori szépségkirálynő.
A lelkes követők nemcsak Éva Instagram, hanem Facebook oldalán is temérdek támogató szívecskét küldött.
Horváth Éva legfrissebb Instagram bejegyzése a linkre kattintva megtekinthető!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre