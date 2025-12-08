Eljött az idő: Horváth Éva nem bírt tovább várni ezzel

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva az adventi időszak beköszöntével egyértelműen ő is azok közé az ünneplők közé tartozik, legalábbis a közösségi oldalán közzé tett bejegyzés alapján, akik idő előtt a karácsonyi hangulatba varázsolja otthonát.

Horváth Éva alig várta, hogy eljöjjön ez a pillanat / Fotó: Szaboolcs László / hot! magazin

Horváth Éva egész évben erre várt

A 47 éves modell nemrég boldogan posztolta a közösségi oldalára, hogy milyen karácsonyi díszekkel ékesíti meg otthonát. Még ha december eleje is van, jelentős napsütés sem rontja el Éva ünnepi hangulatát a karácsonyi díszek előszedéséhez.

A szikrázó napsütésben jelentem én is elkezdtem a díszítést

- írta bejegyzése alá az egykori szépségkirálynő.

A lelkes követők nemcsak Éva Instagram, hanem Facebook oldalán is temérdek támogató szívecskét küldött.

