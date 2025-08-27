Szívszorító búcsú: Tóth Vera elvesztette kedvencét

A csodás hangú énekesnő, Tóth Vera hétfőn sajnálatos módon elvesztette a rajongók körében is kedvelt kutyáját, Carlost, aki majdnem 11 évet élt. Vera méltó módon búcsúzott kedvencétől, aki különleges életet élt és mindenki szívébe belopta magát.

Tóth Vera férje is gyászol: elvesztették kutyájukat (Fotó: MTVA / Ridikül)

Tóth Vera kutyája különleges volt

Carlos Veránál született és nagyjából 6 éves koráig az énekesnő gondoskodott róla, nevelte és tanította. Vera elmondása szerint különleges neveltetésben részesült, hiszen a kutya már kiskorától intelligens, figyelmes és spirituális természetű volt. „Carlos majdnem 11 évet élt, és az életének minden pillanata tele volt szeretettel és kalanddal” – mesélte Vera a Metropolnak.

Később Carlos a szomszédomhoz került, akik szintén nagyon szerették. Annyira elkezdett kötődni hozzájuk, hogy könyörögtek nekem, maradhasson náluk, amikor elköltöztem onnan. Ő tulajdonképpen kiválasztotta magának őket, ami annyira spirituális történet volt, hogy úgy éreztük, ez a legjobb megoldás. Rendszeresen látogattam és vigyáztam rá, így közösen neveltük tovább

– mondta Vera. A kutya így valójában váltott nevelésben részesült, hiszen Verától a szomszédhoz került, és imádott ott lenni.

Vera elmesélte, hogy miért is volt különleges Carlos valójában:

Carlos igazi macho kutya volt, ezért is kapta a nevét. Bár természetéből adódóan egygazdás fajta volt, kiválasztotta magának a szomszédot, és volt olyan, hogy az ágyukban kelt fel. Élete során mindennap az erdőben sétáltak, nyáron a Balatonra és a Velencei-tóra vitték fürödni, hegymászásra is magukkal vitték. Én ezt nem tudtam volna neki megadni. Neki így egy teljes, gazdag élete lett, és ezért hálás vagyok a szomszédjaimnak, hogy megadhatták neki mindazt, amit megérdemelt.

– tette hozzá Vera.

Ilyen csodásan néz ki Tóth Vera fogyása után, természetesen Carlos halálhíre lesújtotta (Fotó: Csöndör Kinga / MTVA)

Carlos rendkívül okos kutya volt. Az elmúlt napokban csendben elvonult meghalni egy fa alá, tudván, hogy az ideje lejárt. Carlos rákos volt, daganatai voltak, amit már nem lehetett kezelni figyelembe véve az életkorát és termetét. Mindent megtettünk érte, amit lehetett, de sajnos csendben búcsúzott el tőlünk. Mélyen megrendültem, hogy elment, de hálás vagyok, hogy ilyen gazdag, szeretettel teli élete volt.

– mondta a szomorú gazdi.