Zalatnay Cini: ,,Bele is törődhettem volna, de inkább úgy döntöttem, felveszem a kesztyűt"

Az énekesnő szeretne a legjobb formájában átlépni 2026-ra. Zalatnay Cini a napokban tölti be 78. évét és bár mint mondja, szerencsésnek érzi magát, hiszen nincs különösebb testi gondja, mégis elhatározta, hogy végigcsinál egy „fürdőkúrát”, írja a Bors.

Zalatnay Cini születésnapja előtt mesélt az idősebb kor szépségeiről (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Zalatnay Cini kora nem akadály

Nem mondom, hogy váratlanul ért az itt-ott jelentkező konstans, reggeli fájdalom. Sőt, tulajdonképpen még hálás is lettem egy pillanatra, amikor először keltem fel egy kicsit nyöszörögve, hiszen ez a tapasztalás jöhetett volna sokkal korábban is. Akár bele is törődhettem volna, de inkább úgy döntöttem, felveszem a kesztyűt. Senkit nem untatnék a részletekkel, pláne nem a korosztályom tagjait, hiszen ők biztosan tudják, miről beszélek. Viszont az a jó hírem, hogy van rá megoldás, sőt, még szórakoztató is, mi több, egy komplett közösségi élmény

– kezdte nevetve Zalatnay Cini, aki most receptre jár gyógyfürdőbe „strandolni”.

Ha bárki azt gondolná, hogy a vízi torna és súlyfürdő amolyan időskori hóbort, elárulom, hogy ez koránt sincs így. Persze én is ezt hittem és volt is bennem némi félsz, amikor először mentem el egy kezelésre. Azt nem mondom, hogy bujkáltam, hiszen egy fürdőruha mögött elég nehéz lenne eltűnni, de tényleg tartottam a vizslató tekintetektől, meg az összesúgó hölgyektől, uraktól.

„Persze tök feleslegesen…” – mondta az énekesnő, aki remek társaságra lelt a gyógyfürdőben. „Az van, hogy hiányozni fog a változatos banda, ha lejár a beutalómon meghatározott kezelések sora. Először mindig egy félórás vízi tornával kezdünk, majd jön a súlyfürdő. Na itt olyan jó az akusztika, hogy engedek a kérésnek és a kezelések alatt énekelgetek a csapatnak. Ott lógunk a nyakunknál felakasztva a vízben és zeng a tölcsér, vagy az apáca. Le is vontam a következtetést: ha fel is lógatnak, én akkor sem fogom be a számat…” – mesélt nevetve az énekesnő, akinek udvarlója is akadt már a kezeléseken. „Az a tapasztalatom, hogy a fürdőruha és klottgatya miatt érzett kezdeti félszegség egy ponton túl eltűnik.”

A „csajokkal” fecsegünk, majd fogadjuk a pasik bókjait.

„Már akkor sem jövök zavarba, ha egy fickó odalép hozzám és elmondja, milyen szerelmes volt belém sráckorában. Nem tegnap volt, de így is hízelgő” - kuncogott Zalatnay Cini, hozzátéve, hogy egyszerűen imádja a nyugdíjasokat.